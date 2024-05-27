人民网堪培拉5月26日电 （记者陈效卫）黄埔军校澳大利亚联谊会近日举行座谈会，纪念黄埔军校建校100周年。旅澳黄埔同学和亲友缅怀黄埔先辈的丰功伟绩，赞颂黄埔军校的革命历史和黄埔师生的爱国情怀，畅谈黄埔精神的伟大意义，表示要传承和发扬黄埔精神，促进和推动祖国统一。

陈蔚东会长首先在会上阐述了黄埔军校伟大的现实意义和深远的历史意义。他强调，黄埔军校不仅在中国军事史上有着重要的作用，培养了众多杰出的军事和政治人才，还形成了以爱国主义为基本内容的革命的“黄埔精神”。旅澳的黄埔同学和后代亲友们将发扬黄埔精神，巩固和发展壮大与海内外黄埔组织及人士的联系，为中澳友好发挥作用。

中国近代民主革命先驱李烈钧先生的嫡孙李季龙先生也是黄埔后代。他表示，爷爷所表现出的凛然正气、爱国义举和心系祖国统一、民族振兴的赤子心愿，激励着我们晚辈为继承黄埔先烈的遗志，完成黄埔先辈的遗愿而尽自己的绵薄之力。

抗日名将、黄埔军校6期生陈中柱将军的女儿陈璞表示，两岸同胞同属中华民族，都认同中华文化，这是两岸关系的凝聚力。我们要以黄埔情缘为脉络，加强与在台的黄埔人的联系和交流，用中华文化的传统来增强岛内的民族认同，促进两岸同胞的心灵契合，坚决反对“台独”分裂言行。

年轻的黄埔后代张宁天表示，黄埔精神象征着团结和统一，在祖国统一的进程中有着不可替代的重要作用。而在海峡两岸和世界各地的黄埔同学和亲友是传承黄埔精神的一个独特的群体，尤其是我们黄埔后人，对于弘扬黄埔精神具有义不容辞的责任。

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