人民网伦敦5月26日电 （记者邢雪）5月23日，中国驻英国使馆举办“茶和天下·楚天好茶”雅集文化活动。中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞邀请30多位嘉宾共聚一堂，品鉴中国湖北省特色名茶，欣赏中国艺术表演，体验中国书法艺术，共同感受中外文化交流魅力。

郑泽光和华梅在致辞中表示，中国是茶的故乡，共有43项制茶技艺及其相关习俗被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。中国自古以来就有以茶待客、以茶会友传统。中华茶文化承载着“天人合一、谦和礼教”的哲学思想。中国茶产业在保护生态环境、实现脱贫攻坚、推动经济社会发展等方面发挥着十分重要的作用。湖北省茶的种植和贸易历史悠久，近年来茶产业发展迅速，茶文化国际交流十分活跃。中国愿继续以茶为载体，大力开展茶产业国际合作，积极促进茶文化国际交流，不断增进各国人民友谊。欢迎英国各界朋友到中国及湖北观光旅游，实地品鉴楚天好茶、体验中国茶文化，促进中外交流与合作。

各界来宾兴致盎然地品鉴湖北省出产的绿茶恩施玉露、宜红工夫茶和青砖等三道名茶，聆听英国专家学者讲解中国茶的历史和文化，欣赏中国书法家带来的书法现场讲解和演示，观赏中英艺术家表演的编钟与萧合奏“梅花三弄”、古典吉他演奏“丝路驼铃”“新疆幻想曲”等精彩文艺节目。

2024年5月21日是第五个“国际茶日”，也是“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功纪念日。

(责编：燕勐、杨牧)