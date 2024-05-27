新华社北京5月26日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”中文比赛近日分别在越南、马达加斯加、葡萄牙、委内瑞拉、古巴、意大利、多哥、匈牙利、马耳他、坦桑尼亚等国举行。

25日，第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛在河内落幕，来自越南北部和中部26所高校的29名大学生参加决赛。来自商业大学的杜俊杰摘取桂冠。

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟表示，随着中越关系健康稳定发展，两国人文交流持续升温，文化、教育、旅游等方面合作成果显著。中越教育合作前景广阔，大有可为。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛马达加斯加赛区决赛25日在塔那那利佛举行。经过主题演讲、现场答题和才艺展示三个环节比拼，来自塔那那利佛大学孔子学院的陆爱兰（中文名）勇夺桂冠。

中国驻马达加斯加大使馆公参张伟在致辞中说，“汉语桥”比赛已成为中马两国人文交流的重要平台，马达加斯加青少年通过学习中文，了解到丰富多彩、立体全面、真实可亲的中国。

“我希望未来能做一名中文教师或翻译，成为葡中两国文化交流的使者。”来自葡萄牙里斯本大学孔子学院的拉波索在第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛葡萄牙赛区比赛中说道。25日，比赛在葡萄牙莱里亚理工学院举办，12名选手参与角逐，拉波索以极具感染力的演讲和几乎满分的扇舞表演摘得桂冠。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中希望选手们加强同中国青年接触交往，始终做中葡合作的支持者、参与者、促进者。

此外，在当天举办的第17届“汉语桥”世界中学生中文比赛葡萄牙赛区比赛中，来自卡拉赞斯·杜阿尔特工程师中学的克拉罗摘得桂冠。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛委内瑞拉赛区决赛暨第五届“中国石油杯·汉语桥”委内瑞拉大学生中文比赛24日落幕。来自委内瑞拉6所大学的8名选手参与角逐，安黎桦（中文名）和满修远（中文名）最终夺得一等奖。

中国驻委内瑞拉大使蓝虎在致辞中表示，“汉语桥”比赛已成为中国与世界其他国家人民之间文化、友谊、心灵沟通的重要桥梁，希望随着委内瑞拉中文学习者增多，进一步促进中委两国交流合作。

24日，第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第17届“汉语桥”世界中学生中文比赛古巴赛区决赛在哈瓦那大学举行。经过激烈角逐，古巴国际关系学院学生罗德里戈·库尔韦洛和中学生阿曼达·卡韦萨斯分获大学组和中学组冠军。

中国驻古巴大使马辉表示，希望同学们通过比赛不断提高中文学习的兴趣和水平，努力学好中文、了解中国，做中古民心相通、友好合作的实践者、促进者、贡献者。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛意大利暨圣马力诺赛区比赛24日结束。来自威尼斯大学孔子学院的林凯言（中文名）获一等奖。

本次比赛由意大利马切拉塔大学孔子学院承办。马切拉塔大学校长约翰-麦克考特在致辞中表示，“汉语桥”比赛的亮点在于促进文化交流，并让更多年轻人看到不同的世界。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第17届“汉语桥”世界中学生中文比赛多哥赛区决赛24日在多哥首都洛美举行。经过激烈角逐，来自洛美大学的方涵（中文名）获得大学生比赛一等奖，来自洛美法国中学的德成（中文名）获得中学生比赛一等奖。

据洛美大学孔子学院教师黄昶介绍，今年是“汉语桥”世界中学生中文比赛首次在多哥赛区举办，比赛期间还举行了“多哥中文人才培养与需求”论坛，为在多中资企业和中文人才提供互动交流平台。

“我一直梦想去中国。现在我终于有机会了。”匈牙利赛格德大学学生普什卡什·约瑟夫24日在“汉语桥”比赛结束后对新华社记者说。当天，第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛匈牙利赛区比赛在匈牙利佩奇大学举行，普什卡什获得一等奖。

中国驻匈牙利大使龚韬在致辞中勉励同学们在学好中文的同时，熟悉中华文化，做中匈友好交流合作的支持者、参与者和促进者。

第17届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第4届“汉语桥”世界小学生中文秀马耳他赛区比赛25日在马耳他东部城市哈姆伦举行。经过激烈角逐，14岁的马蒂亚·达尔切洛和他的弟弟、10岁的亚历山德罗·达尔切洛分获中学组和小学组比赛冠军。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛坦桑尼亚赛区决赛22日在达累斯萨拉姆大学孔子学院落下帷幕。达累斯萨拉姆大学教育学院学生阿马尼·恩乔霍勒夺得冠军。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健在致辞时表示，“汉语桥”比赛旨在激发各国青少年学习中文的热情，促进全球中文教学，搭建中国与世界各国语言文化交流的平台。（参与记者：徐烨、王瑛、李子健、林朝晖、任耀庭、孙毅、华洪立、陈浩、凌馨、孙一、胡佳丽、陈文仙、赵丹亮）

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