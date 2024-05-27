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法国旅游业持续复苏

本报记者 尚凯元
2024年05月27日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　游客在法国国家自然历史博物馆外的巴黎植物园漫步。
　　本报记者 尚凯元摄

　　法国央行日前公布的数据显示，2023年法国国际旅游收入达到635亿欧元，创下新纪录，比上年增长近12%。法国旅游发展署表示，游客回归证实了法国作为旅游目的地的吸引力。

　　2023年，法国代表性旅游景点卢浮宫博物馆的参观人数接近2019年水平，游客达到890万人次，同比增长14%。法国主要机场的客流量也显著恢复，主要面向中短程航班的巴黎奥利机场客流量已超过新冠疫情前水平，巴黎戴高乐机场客流量接近疫情前水平，其中往返亚洲的客流量达到2022年的两倍。

　　据统计，旅游业占法国国内生产总值的近8%，对其国际收支平衡贡献显著。去年，世界旅游及旅行理事会发布的报告预计，未来10年，法国旅游业将实现年均3%的增长，旅游业总产值将达到2970亿欧元。旅游业每年将新创造近5.6万个工作岗位，到2033年旅游业从业人员将达到330万人。

　　近年来，为推动旅游业可持续发展，法国政府出台了一系列举措，包括加大宣传推广、提供优惠政策和改进旅游服务等。2021年，法国还颁布了“目的地发展计划”，为未来10年旅游业的发展和转型规划了路线，提出了多条旅游业转型升级的具体措施。在该计划指导下，法国多地推出了全新旅游线路，例如打造深度寻味线路“美食山谷”——从东部城市第戎出发，经过里昂，再到南部的马赛，全程620公里，汇聚393种美食与32项深度体验活动。此外，法国还积极推动旅游业数字化转型，加大在线预订、虚拟旅游等推广。

　　分析普遍预测，2024年法国旅游业又将迎来一个丰收年。巴黎奥运会将于7月26日开幕，官方预计今年的外国游客总到访量将突破1亿人次。法国《回声报》报道说，展望2024年，乐观情绪依然是主流，法国旅游业将进一步回归常态。

　　2024年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。法国旅游部门接连在中国举办推介和宣传活动，并计划推出更多便利化措施，吸引中国游客赴法国旅游。法国旅游部门还针对中国游客推出了多款特色旅游产品，如乡村旅游、骑行之旅等，以满足中国游客的不同需求。法国雅高酒店集团董事长兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞表示：“游客数量的预期增长，特别是中国游客的回归，对法国旅游业产生强大的支撑作用。”

　　（本报巴黎5月26日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月27日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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