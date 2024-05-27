本报记者 李 强

世界知识产权组织近日发布《2024年世界知识产权报告》。报告以“让创新政策为发展服务”为主题，探讨了创新、经济多样化和产业政策之间的关系，认为各国实现可持续增长的一大关键在于“将发展本土创新能力作为政策制定的重点”。

世界知识产权组织对154个国家的数据分析显示，过去20年间，创新能力排名前8位的国家尽管只占所分析国家数量的5%，却占出口总额的50%、科学出版物总量的60%和国际专利授予总量的80%。报告显示，中国的专利申请量持续增加，技术多样化程度大幅提高。在所有172项技术能力指标中，中国的技术专业化程度已跃升至94%。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示：“报告表明，那些善于利用本土优势、建立多样化创新生态系统并发展深层能力的国家更有可能在创新竞赛中胜出。”报告举例说，过去10年，受专利保护的农业发明数量增长了239%，这表明农业部门正经历一场引人注目的技术变革。基因工程方面的创新突破、机器人和数字技术等的应用，正在提高农业这一传统产业的创新能力。大力投资农业的国家实现了更快的经济增长、贫困率下降的目标。例如，肯尼亚科学家大力发展本土植物育种能力，培育出了一种抗虫害玉米品种，成功在整个非洲大陆得到应用。巴西是世界上最大的以甘蔗为原料生产生物乙醇的国家，生物乙醇产能约占全球的30%。巴西利用本国的甘蔗生产优势，启动“国家乙醇计划”，通过一系列政策组合刺激国内生物乙醇行业发展，将生物乙醇的生产成本降低了近60%，从而使巴西的生物乙醇产业保持全球领先地位。

报告认为，发展本土创新，一方面需要政府发挥主导作用，通过分析研发投入与产出比例，确定创新领域优先发展次序，并建立一个运转良好的科技创新生态系统；另一方面需要充分发挥大学和研究机构作用，提供研发补贴、税收抵免和补贴贷款等政策，并建立完善的知识产权制度，激发整个社会的创新潜能。

邓鸿森表示，希望《2024年世界知识产权报告》能够助力世界各地的政策制定者，在全球经济转型、地缘政治紧张和数字化加速发展等背景下，通过积极创新来提高生产力、竞争力和发展水平。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 14 版）

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