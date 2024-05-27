新华社日内瓦5月26日电 （记者石松、陈俊侠）出席世界卫生大会的中国代表团25日在瑞士日内瓦举办媒体吹风会。国家卫生健康委副主任曹雪涛、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团公使衔参赞杨志伦和国家卫生健康委新闻发言人米锋出席吹风会并答记者问。

曹雪涛将率团参加27日开幕的第七十七届世界卫生大会。他表示，长期以来，中国致力于同世界卫生组织和各国加强卫生健康领域交流合作，不断推动构建人类卫生健康共同体。中国积极参与卫生领域国际组织和区域的合作机制，分享中国经验。

曹雪涛说，新冠疫情发生后，中国及时向包括世卫组织、有关国家和地区性组织在内的国际社会先后通报疫情信息近3000次；与全球160多个国家、10余个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件，开展专家研讨或远程会议近300场；向34个受疫情影响的国家派出38支抗疫专家组；指导长期派驻在50多个国家的中国医疗队协助驻在国开展疫情防控工作。

曹雪涛还表示，中国同160多个国家和国际组织签署卫生合作协议，建成“一带一路”公共卫生合作网络等合作平台，扩大合作“朋友圈”，促进全球及区域卫生发展。同时，中国还持续向有需要的国家派出中国医疗队员，与43国48家医院开展对口合作，在30多个国家实施白内障复明和心脏病手术义诊，挽救了无数生命。

杨志伦在吹风会上表示，当前，全球各方正在就如何防范和应对大流行病、促进全人类健康福祉等开展对话与合作，探讨完善全球卫生治理体系的方法和路径。在这一紧要时刻，台湾民进党当局唆使极少数国家再次抛出对抗对立色彩浓厚的“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”提案，不合时宜，也不切实际。

杨志伦表示，1971年联合国大会第2758号决议和1972年世界卫生大会25.1号决议明确指出，承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，从政治、法律和程序上干净彻底地解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题。这些法律文件完整、准确诠释了一个中国原则的核心内涵，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。涉台提案同一个中国原则背道而驰，是非法、无效的，在法理上行不通。

杨志伦还表示，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排，充分保障了台湾民众健康权利。一段时间以来，国际社会绝大多数国家都向中方重申坚持联大第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会，上百个国家通过专门致函世卫组织总干事等方式支持中方立场。这反映了国际社会人心所向和大势所趋。极少数国家利用世卫大会打“台湾牌”，搞“以台制华”，站在绝大多数国家对立面，成为绝对“少数派”，相信大会将再次作出正确的选择。

米锋在吹风会上表示，中国政府始终把人民健康摆在优先发展的战略位置，全面推进健康中国建设，积极推动全民健康覆盖。目前中国已建成了世界上规模最大的医疗卫生服务体系，同时也建成了世界上最大的医疗保障体系。

米锋表示，中国积极参与全球卫生治理，增进世界人民健康福祉。中国政府坚持向发展中国家派遣医疗队，用实际行动推动发展中国家实现人人健康。

第七十七届世界卫生大会将于5月27日至6月1日在日内瓦举行，会议的一般性辩论主题为“一切为了健康，人人享有健康”。中国代表团表示，将积极深入参与世卫大会各技术议题的磋商，并积极参加世卫组织成员国吹风会、圆桌讨论会等活动，与各方开展交流，推动与世卫组织及相关国家的卫生健康领域国际合作。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 14 版）

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