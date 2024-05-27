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第十届世界水论坛呼吁——

加强治水合作 实现共同繁荣（国际视点）

本报记者 曹师韵
2024年05月27日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　在第十届世界水论坛期间举办的世界水展上，中国展台吸引众多参观者。
　　本报记者 曹师韵摄

　　5月18日至25日，第十届世界水论坛在印度尼西亚巴厘岛举行。本届论坛以“水促进共享繁荣”为主题，围绕水安全与繁荣、人类与自然用水、减灾与管理、治理合作与水外交、可持续水融资、知识与创新等议题举办近280场会议，各国政府官员、国际组织负责人、专家学者等约5万名代表参会。与会人士呼吁国际社会开展具有包容性、影响力和互利性的水资源管理合作，携手应对全球性水挑战，实现共同繁荣。

　　全球水资源形势严峻

　　世界水论坛是目前水事领域规模最大的国际盛会，由世界水理事会和东道国政府共同主办。论坛旨在落实国际社会达成的有关水与可持续发展方面的决议，促进各国在水资源可持续利用领域开展交流与合作，分享治水理念、经验、政策以及前沿治水科技。

　　当前，水安全问题日益成为全球性挑战。联合国教科文组织发布的《2024年联合国世界水资源开发报告》指出，当前全球水资源形势严峻，淡水使用量不断增加，用水压力持续上升。世界约一半人口至少在部分时间内经历过严重缺水，1/4人口面临“极高”的用水压力。印尼内政部长穆罕默德·蒂托·卡尔纳维安在本届论坛上表示，人口增长、污染和气候变化导致全球多个地区缺水，是当前和未来全球面临的重要挑战。

　　“水资源对于人类、生态系统和生物多样性来说都至关重要，是我们共同繁荣的关键。”联合国秘书长古特雷斯在本届论坛上表示，当前全球水资源面临威胁，气候变化导致水温升高、冰川融化、海平面上升、河流流量减少，有可能使人类遭受干旱、营养不良、疾病等问题困扰。“本届论坛是讨论水卫生、灾害风险管控、水治理和创新解决方案的重要机会。我们需要把水问题与气候变化、生物多样性和可持续发展等议题联系起来，共同关注水问题并采取相关行动。”

　　世界水理事会主席洛克·福勋说，随着气候变化、人口增长、城市化发展以及人们生活水平的提高，全球用水需求大幅上升。希望本届论坛成为保护水资源具体行动的关键节点，推动全球为实现水安全和共同繁荣而努力。

　　促进水资源可持续利用

　　论坛期间举行的第十届世界水论坛部长级会议上，与会代表围绕水资源管理挑战和解决方案进行讨论。会后通过的《部长级宣言》，就保障各国获得安全饮用水和卫生设施的权利、增强协调与合作的重要性等达成一系列共识，还对印尼提出的包括建立水和气候安全卓越中心、设立世界湖泊日、关注小岛屿发展中国家的水资源管理问题等提议表示了支持。

　　开展跨境水资源管理合作是与会人士讨论的重要议题之一。联合国发布的数据显示，全球共153个国家共享河流、湖泊和含水层，约40%的人口生活在跨境河湖流域。开展跨境水资源管理合作有利于促进水资源可持续开发，提高水资源利用效率，促进共同繁荣。一些国家通过开展跨区域合作，共同管理和利用水资源的经验得到与会人士肯定。

　　在非洲，总部设在塞内加尔首都达喀尔的塞内加尔河流域组织共有4个成员国，50多年来一直致力于加强对塞内加尔河流域的治理开发规划，以最大限度地利用全流域水土资源。塞内加尔河流域组织还开发了多个水电和农业水利项目。

　　在欧洲，阿尔巴尼亚、波黑、克罗地亚和黑山等国开展区域合作，对横跨近10个国家的第纳尔喀斯特含水层系统进行保护和可持续利用。第纳尔喀斯特含水层系统极易受到污染，有关国家对该系统进行跨界诊断分析，制定了具体的战略行动方案及配套法律法规、投资计划等，还建立了区域协商和交流机制，通过定期举行会议、开展人才培训等方式，不断深化区域水资源管理合作。

　　联合国粮农组织土地与水资源司司长李利锋对本报记者表示，水安全问题是全球性挑战，国际社会应持续加强合作，增强相关能力建设，促进技术创新与进步。

　　为全球水治理贡献中国智慧

　　本届论坛期间举办的世界水展上，中国馆展台前聚集了不少观众。法国青年勒杜瓦扬对记者说：“中国的治水实践给我留下了深刻印象，其他国家可以借鉴这些经验。”

　　据中国馆负责人李中锋介绍，中国馆全面展示了近年来中国在水旱灾害防治、国家水网建设、河湖生态修复、数字孪生水利以及水利国际合作等方面的成就和经验。不少参展中国企业带来了在水资源保护、水环境治理、水生态修复等领域的最新技术和装备。在中信环境投资集团有限公司的展台前，一名工作人员拿出一条丝状的中空纤维膜介绍：“中空纤维反渗透膜最小孔径仅为头发丝的一百万分之一，可高效截留污水中的细菌、病毒。经它过滤后污水能变成可饮用的清水，对处理难度高的工业废水尤为有效。”目前，这一技术已在中国、哈萨克斯坦、印尼等国的污水处理项目中得到应用。

　　本届论坛期间，中国水利机构牵头主办、协办了气候变化下的流域管理等近10场分会，向国际社会介绍中国在水治理方面的研究成果和实践经验，得到与会人士的积极评价。世界水理事会荣誉主席本尼迪托·布拉加表示，中国一直积极参与治水国际合作，与国际社会分享治水成就和经验，在水治理方面作出了重要贡献。国际水电协会副首席执行官巴勃罗·瓦尔韦德表示，绿水青山就是金山银山理念非常契合当前水资源管理伦理和原则。通过保护绿水青山，可以实现经济效益和生态效益的双赢。印尼公共工程和住房部部长巴苏基·哈迪姆尔佐诺认为，中国治水的成功实践为世界贡献了智慧和方案，彰显了中国坚定致力于促进全球水安全、水繁荣，坚定致力于推动构建人类命运共同体。

　　参加论坛的中国水利部部长李国英表示，当前和今后一个时期，解决水安全问题，以水促进共享繁荣，是全球共同面临的重大课题。中国愿同国际社会一道，为共同谱写全球水治理新篇章作出新的更大贡献。

　　（本报雅加达5月26日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月27日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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