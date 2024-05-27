万 黎

今年是中国和突尼斯建交60周年。60年来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终健康稳定发展。近年来，双方政治互信日益巩固，各领域交流合作成果丰硕。在2022年12月举行的首届中国—阿拉伯国家峰会期间，习近平主席会见突尼斯总统赛义德，双方达成重要共识，为中突关系发展指明了方向。

世界进入新的动荡变革期，但人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。致力团结合作、倡导开放共赢、践行平等尊重、维护全人类共同价值，是包括中国和突尼斯在内的绝大多数国家的坚定选择。赛义德总统表示，习近平主席提出的系列重要全球倡议彰显了中国文明底蕴和世界眼光。突方愿同中国等发展中国家携手努力，维护人类共同价值观，捍卫国际公平正义，构建命运共同体。

中突联合自强，维护彼此核心利益。双方坚持独立自主，坚定支持彼此维护主权和领土完整，反对干涉别国内政，维护发展中国家共同利益。突方坚定奉行一个中国原则，坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场。中方坚定支持突方维护主权独立和民族尊严，探索符合自身国情的发展道路，独立自主推进国家改革进程。

中突凝聚合力，携手推进互利合作。突尼斯是“全球发展倡议之友小组”首批成员，两国于2018年签署共建“一带一路”谅解备忘录。双方加强发展战略对接，实施一批惠及民生的优质项目。双方深挖合作潜力，实现优势资源互补，经贸往来日益紧密，中国已成为突尼斯主要贸易伙伴之一。中方欢迎突方共享中国机遇，实现更快更好发展。

中突交流互鉴，不断深化民心相通。两国均为文明古国，都有兼容并蓄的多元文化传统，双方人文交流历久弥新，为人类文明百花园增添亮色。突尼斯是首批将中文纳入国民教育体系的阿拉伯国家之一，突尼斯年轻人对中国武术等中华传统文化兴趣浓厚。去年10月，突尼斯政府决定对中国游客实施免签入境政策，两国民间交往更加便捷。半个多世纪以来，28批中国援突医疗队员以仁心仁术造福当地患者，深受突尼斯民众信赖和尊敬。

中突深化共识，捍卫国际公平正义。中突都是发展中国家，秉持相近的价值理念。面对变乱交织的世界，中突坚持真正的多边主义，在中阿合作论坛、中非合作论坛等框架内不断深化合作，就共同关心的国际和地区事务保持良好沟通，在重大全球性议题上加强对话。中突共同反对阵营对抗、“脱钩断链”、霸权霸凌，为推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化贡献力量。

今年是中阿合作论坛成立20周年，中阿合作论坛第十届部长级会议即将在中国举行。中阿双方将以此为契机，进一步深化传统友谊，增进政治互信，拓展务实合作，加强国际协作，推动友好合作关系取得新的更大发展，推进中阿命运共同体建设走深走实。在新的历史机遇下，中方愿同包括突尼斯在内的阿拉伯国家一道，继续共谋和平、共促发展，全力构建面向新时代的中阿命运共同体，为构建人类命运共同体注入更多正能量。

（作者为中国驻突尼斯大使）

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 02 版）

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