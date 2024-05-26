新华社帕拉库5月26日电 通讯：“村超”扎根非洲“白金之国”田间地头

新华社记者周楚昀、孙毅

五月底，贝宁雨季来临，闷热潮湿的天气和阵雨，丝毫未能减弱帕拉库市附近村民观看首届“村超”联赛决赛的热情。激烈的对抗和精彩的表现赢得了观众的阵阵欢呼。

25日下午，在帕拉库市美丽城村的中国援贝宁棉花技术援助项目基地旁，随着终场哨响，水坝村队在90多分钟的鏖战后以1:0战胜对手，夺得此次联赛的冠军奖杯。

当地棉农穆罕默德·格贝哈专门骑摩托车前来观看决赛，支持自己村的球队。他兴奋地说：“比赛非常精彩！感谢中国项目组为我们组织了这次足球联赛！”格贝哈还表示，他也常常来此向中国专家请教棉花种植技术。

贝宁是非洲最大棉花生产国之一，帕拉库是该国重要棉花产区，被称为“白色金子”的棉花是当地众多农民的主要收入来源。

中国援贝宁棉花技术援助项目在帕拉库已有十年，专家们致力于推广棉花种植技术、提供农业机械技术指导和农用物资援助、培训当地农业技术人员等。

长期的技术援助使项目团队与当地村民建立了深厚情谊。当项目组得知村民的足球场被征用后，决定利用农业机械和废旧材料在驻地附近为他们修建一个新的标准足球场。

“球门是我们和当地员工一起焊接制作的。我们还在球场周围挖了排水沟，以便在雨季更好地维护球场。”中国援贝宁棉花技术援助项目组组长首小勇说。

被命名为“友谊足球场”的场地一经启用，就成为美丽城村及附近村民踢足球的首选场地。特别是在农闲时节，村民们常常自发在这里举办球赛。

“足球在当地的群众基础很好，各村也有自己的球队，我们就产生了借鉴国内‘村超’模式的想法，在这里建立类似的联赛。”首小勇说。

2024年3月，项目组在当地村民支持下组织了首届“村超”，汇集了来自附近6个村庄和帕拉库大学的12支球队，球员包括棉农、拖拉机司机、木匠和学生等业余足球爱好者。比赛采取联赛赛制，于周末举行。

“最初，球场只有一两边站着观众。”首小勇说，随着联赛进行，其知名度不断攀升，周边村民纷纷骑摩托车带着孩子前来观赛。到了决赛当天，现场四面都被团团围住，大概有七八百人观赛。

决赛结束后，项目组特别安排了颁奖仪式，为冠亚季军队伍以及“最佳射手”和“最佳守门员”等颁发奖牌和奖杯。前三名的球队各获得一头羊，寓意“三阳开泰”的美好祝愿。“最初我们没有准备奖杯和奖牌，认为物质奖励就足够了。”首小勇说，“但在参赛队员们的强烈要求下，项目组专门从国内定制了这些荣誉性奖励。”

项目组的棉花生产主管阿基卢·阿特斯自豪地表示曾参与球场建设和联赛组织工作。“球场修建好后，村民们非常满意。当我和中国专家与其他村庄提议举办‘村超’时，得到了他们的一致响应。”

“村超”在中场休息时还加入了包括中国武术和贝宁舞蹈在内的特色文艺表演。活动组织者希望通过“技术援助+村超”的模式，将项目基地不仅打造成传授中国技术的前沿阵地，也可以充当传播中国文化、增进两国人民友谊的平台。

美丽城村村长伊夫·科巴称赞“村超”联赛增进了当地村庄之间的沟通和友谊。“‘村超’足球比赛把欢乐播撒到本地村民心中，让我们更加团结。我希望它能继续举办，也祝愿我们村明年取得更好的成绩。”

首小勇表示，接下来计划挑选联赛中表现优秀的球员，组建一支冠军球队前往中国参加比赛。“我们希望这里举办的非洲‘村超’能走出非洲，带着他们的优秀球队去中国比赛，书写两国人民友谊的新篇章。”（参与记者：李亚辉）

(责编：崔译戈、刘叶婷)