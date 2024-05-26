人民网河内5月26日电 （记者杨晔）5月26日，第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛在河内举行，500余名观众到现场观看了比赛。

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟在致辞中表示，中越两国人文教育等领域合作成果显著。目前越南有1万多名中小学生学习中文，有2万多名高校学生学习中文。近年来中文专业的高考录取成绩在所有专业中名列前茅，这在很大程度上体现了人们对中文专业的发展和未来就业的看好。在两国教育机构以及社会各界的共同努力下，越南中文教学不断取得丰硕成果，加深了两国民众的互相了解，增进了两国民心相通。

河内大学副校长阮氏菊芳在讲话时表示，近年来越南一些中学和大学都在扩招中文专业学生。报考参考河内大学孔子学院所组织的汉语水平考试（HSK）考试的人数逐年增加，其中有很多是越南的青少年学子。今年上半年，河内大学孔子学院举办了5次HSK考试，考生人数约1万人次，其中有一半以上是中学生，创历史新高，足以证明越南的中文教育方兴未艾。中国古语说：“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。越中两国有着共同的文化基础和深厚的传统友谊，越南青少年学习汉语的人数日益增加，无疑是推进两国友好关系向前发展的重要力量。

据河内大学孔子学院中方院长、教授韦爱云介绍，本次决赛共有16名越南中学生参加，分别来自越南和平省黄文树重点高中、河内阿姆斯特丹重点高中、海防陈富重点高中、太原重点高中、河内国家大学下属外国语大学附属外语高中、北江省申仁忠高中、北江省重点高中、凉山省周文安重点高中、老街省重点高中等9所中学。其中大部分选手系统学习汉语的时间并不长，但通过刻苦努力，中文水平已达到较高水平。经过激烈角逐，来自河内国家大学下属外国语大学附属外语高中的阮祥英同学摘取桂冠。冠军将代表越南北部和中部赛区参加第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛。

比赛现场，越方嘉宾为开展中文教育课程的越南高级中学代表献花。人民网记者 杨晔摄

本次比赛由中国教育部中外语言交流合作中心和中国驻越南大使馆主办，越南河内大学承办，越南河内大学孔子学院、河内大学中文系及广西师范大学出版社独秀书房协办。

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