人民网河内5月25日电 （记者杨晔）5月25日，第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛在河内举办。本次比赛由中国教育部中外语言交流合作中心和中国驻越南大使馆主办，越南河内大学承办，越南河内大学孔子学院、河内大学中文系以及中国广西师范大学出版社独秀书房协办。

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟在致辞中表示，随着中越关系健康稳定的发展，两国人文交流持续升温，文化、教育、旅游等方面的合作成果显著。2022—2023学年共有超过2.3万名越南学生赴华留学；来越学习的中国学生也不断增长，去年超过了1000人。两国高校交流日益紧密，今年以来，清华大学等多所中国高校来越访问并签署新的合作协议，河内国家大学、河内理工大学等越南高校也于近期到访中国高校，双方教育合作相互帮助、相互成就。中越教育合作前景广阔，大有可为。中越两国富有成效的人文交流增进了民心相通，为各领域更高质量、更高水平的务实合作奠定了民意基础。

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟致辞。人民网记者 杨晔摄

河内大学副校长阮氏菊芳在致辞时表示，进入新世纪以来，全球经济一体化程度越来越高，世界文明的进步有赖于各国文明的对话与交流，而语言是对话与交流的重要途径。越中两国是同志加兄弟的友好邻邦，文化基础有很多相似之处，友谊深厚。我们在继承传统友谊的基础上，还应推进越中友好关系向纵深发展。

河内大学孔子学院中方院长韦爱云教授向记者介绍，本次比赛分四个环节。第一环节为知识问答，重点考核选手的中国国情知识、中国文化知识和汉语言知识。第二环节参赛选手以“天下一家”为主题进行演讲，重点考核选手的汉语文化综合运用能力。第三环节为抽题即兴演讲，重点考核选手的反应能力和汉语实际运用能力。第四环节为中华才艺表演，主要考核选手的中国文化才艺素质，选手可任意选择演唱或演绎中国歌曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、乐器、书法、绘画、剪纸、武术等。评委组由河内大学孔子学院中方院长、公派教师和越南汉语学术及艺术界专家组成。

来自越南北部和中部的河内大学、外交学院、红星大学、下龙大学、河内国家大学下属外国语大学、河内开放大学、河静大学、雄王大学、海防大学、东亚大学等26所高校的29名大学生参加了决赛。经过激烈角逐，来自越南商业大学的杜俊杰同学摘取桂冠，作为冠军将代表越南北部及中部赛区参加在中国举办的第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。

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