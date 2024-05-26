人民网华沙5月25日电 （记者李增伟）5月24日，布加勒斯特中国文化中心举行揭牌仪式，中国驻罗马尼亚大使韩春霖和罗马尼亚外交部国务秘书赫里斯泰亚共同为中心揭牌。来自罗马尼亚政治、文化教育和媒体等各界人士，以及中资机构、华人华侨等百余人出席揭牌仪式。

韩春霖在致辞中说，布加勒斯特中国文化中心揭牌启用不仅是中罗友好关系中值得纪念的时刻，更是两国人文交流的新篇章。该中心将成为两国文化交流合作、深化友谊的平台和纽带，助力两国关系稳步向前。

赫里斯泰亚表示，中国是文明古国，其文化值得学习和研究。罗中双方在教育、艺术等领域合作取得显著进展，希望未来能进一步加深经贸、文化、教育、旅游等领域的交流与合作。

罗马尼亚外交部国务秘书赫里斯泰亚（左）和中国驻罗马尼亚大使韩春霖共同为中心揭牌。 布加勒斯特中国文化中心供图

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波表示，布加勒斯特中国文化中心将致力于成为罗马尼亚民众全面了解中国的窗口，深入了解中国、感知中国的重要平台和促进中罗民心相通的桥梁，聚焦呈现中罗两国友好交往和友谊，推动人文交流与合作走深走实。

揭牌仪式上，罗马尼亚小快板儿童合唱团的4位小朋友分别朗诵“春江潮水连海平”“海上明月共潮生”“滟滟随波千万里”“何处春江无月明”，带领观众们感受《春江花月夜》原诗的韵律。中国歌剧舞剧院民族乐团的7位民乐团艺术家用中国传统乐器和西洋乐器为观众们献上了精彩的“丝路掠影”中西乐器对话音乐会。中国民乐团与罗马尼亚小快板合唱团还共同表演了中国名曲《茉莉花》和罗马尼亚名曲《卡特里娜》，中国传统乐器的“中国风”和罗马尼亚风情的完美融合，赢得了现场观众经久不息的掌声。

中国歌剧舞剧院民族乐团在布加勒斯特中国文化中心揭牌仪式上演出。布加靳斯特中国文化中心供图

当天，还举办了由中国美术学院特别策划的“兴来如答——博巴与中国当代绘画文献展”。展览展出罗马尼亚著名艺术家埃乌琴·博巴的绘画作品、文献和视频等共75件（套），呈现出中罗两国友好交往的重要历史，印证了中罗两国文化交流互鉴成果。

布加勒斯特中国文化中心根据中国和罗马尼亚政府于2013年11月签署的互设文化中心协议设立，宗旨是增进罗马尼亚民众对中国文化艺术的了解，成为两国文化和旅游交流与合作的重要窗口、桥梁和平台，加深两国人民的相互了解和友谊。文化中心设有展厅、图书馆、电影厅、多功能厅、语言教室、舞蹈教室、武术教室等功能区。

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