人民网阿斯塔纳5月24日电 （记者李强）5月24日，中建六局交通建设公司阿斯塔纳轻轨项目与纳扎尔巴耶夫大学土木工程学院共同举办“建证力量·心动力联盟”校企共建活动。纳扎尔巴耶夫大学土木工程学院副院长沙齐姆·梅蒙、系主任金钟，工程与数字科学学院副教授王衍伟，土木工程学院副教授张笛川，中建六局交通建设公司海外事业部总经理韩有龙，以及项目员工和学生代表共计52人参加。

师生代表合影。人民网记者 李强摄

韩有龙介绍了公司经营发展现状以及项目施工进展情况，并表示阿斯塔纳轻轨项目的良好履约，离不开大量优秀属地人才的加入，希望能通过此次活动与纳扎尔巴耶夫大学建立长期合作联系，为轻轨项目建设提供高质量人才，实现校企双方资源共享。随后，韩有龙以“揭秘阿斯塔纳轻轨建设”为题，从轻轨项目设计理念、线路特点、施工进度、采用设备及所应用的先进技术等四个方面简要介绍了轻轨项目建设情况。

土木工程学院师生代表还参观了伊希姆河桥、114车站、1号梁场、试验室等项目施工现场，详细了解了伊希姆河刚拱桥、预制梁架设、现浇梁和轻轨车站的施工工艺，并对全站仪、回弹仪等设备进行了实操体验。

参观施工现场。人民网记者 李强摄

学生代表普遍认为此次讲座让他们对阿斯塔纳轻轨项目有了更深刻的认识和理解，也激起了他们加入中建六局并参与阿斯塔纳轻轨建设的热情。学生代表努丹表示，感谢中建六局交通公司为他们提供的交流机会，对他们的专业学习非常有帮助，期待下一次学习交流活动的到来。

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