人民网伦敦5月25日电 （周卓斌、余颖、郭锦标）5月24日，第二届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会在伦敦举行，中英企业及商协会代表150余人参会。

第二届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会现场。人民网 郭锦标摄

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌表示，中英在绿色经济、数字技术、人工智能等领域各具优势，支持两国企业合作，有利于维护中英供应链韧性和稳定，拓展双边经贸关系广度和深度。中国创新举办中国国际供应链促进博览会，旨在打造一个促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展的国际化平台。首届链博会上，多家英国企业携手供应链合作伙伴共同参展，取得良好效果，今年欢迎更多英国企业参展参会。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光表示，维护全球产业链供应链稳定是促进全球经济复苏和让各国人民共享发展成果的重要保障。中国是全球产业链供应链合作的参与者、受益者，也是坚定的维护者、建设者。当前，中国经济稳中向好，给世界发展提供新的机遇。中国将进一步扩大高水平对外开放，希望中英工商界积极拓展两国在绿色科技、绿色金融、新能源汽车、数字经济、创意产业等领域的合作。

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

英中贸易协会主席古沛勤表示，维护全球产业链供应链稳定畅通需要各方发挥比较优势。英中贸易协会将继续支持第二届链博会，组织英国企业积极参会。

英中贸易协会主席古沛勤爵士致辞。人民网 郭锦标摄

英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里表示，英中经贸关系保持强劲，双方优势互补，共同促进经济增长和创新，助力全球供应链稳定。

英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里致辞。人民网 郭锦标摄

推介会期间，链博会承办单位中国国际展览中心集团有限公司与多家英国企业签署第二届链博会参展协议及意向书，与英国新能源与清洁技术协会签署第二届链博会合作谅解备忘录。

签约仪式现场。人民网 郭锦标摄

第二届链博会将于11月26日至30日在北京举办，设置先进制造链、智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区。同期将围绕这些链条和供应链服务展区举办专题论坛和更多招商推介、供需对接、新品发布等配套活动。

现场播放第二届中国国际供应链促进博览会宣传片。人民网 郭锦标摄

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