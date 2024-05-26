人民网克赖斯特彻奇5月25日电 （记者陈效卫）当地时间5月24日，路易·艾黎塑像揭幕仪式在新西兰克赖斯特彻奇艺术中心举行。中共中央对外联络部部长刘建超和克赖斯特彻奇市市长梅杰出席，共同为塑像揭幕并致辞。

刘建超表示，1927年，来自新西兰坎特伯雷的青年路易·艾黎首次踏上中国的土地，从此在中国工作生活60年，与中国人民风雨同舟，为中国革命和建设事业、为中新友好作出卓越贡献。时至今日，艾黎先生的事迹和精神仍然激励着我们。克赖斯特彻奇市与中国多个省市开展广泛合作，结下深厚友谊，这既是“路易·艾黎精神”的体现，更是长期以来中新友好事业的缩影。

刘建超表示，习近平主席曾评价艾黎先生为中国人民和新西兰人民架起了友谊之桥，多次强调要传承好、发扬好“路易·艾黎精神”，共同续写新时代中新友好的故事。我们希望通过艾黎塑像，让更多两国民众特别是青年了解、践行“路易·艾黎精神”，积极促进中新友好，推动中新关系不断迈上新台阶，给两国人民带来更多福祉，为世界与地区和平、稳定、繁荣作出积极贡献。

梅杰感谢中方向克赖斯特彻奇市捐赠路易·艾黎塑像，表示艾黎是新西兰与中国特别是克赖斯特彻奇市与中国友好的象征。克赖斯特彻奇艺术中心曾作为艾黎就读学校，在此树立塑像可以使我们更好铭记艾黎这位坎特伯雷的伟大儿子和新中友好的桥梁，也鼓舞两国人民继承路易·艾黎留下的新中友好宝贵财富。

揭幕仪式上，新方举行具有民族特色的毛利欢迎仪式和激情洋溢的毛利战舞表演。当地歌手汤普森结合路易·艾黎生平，深情弹唱原创歌曲，歌颂艾黎为中国革命建设和新中友好所作贡献。捐赠仪式气氛友好，反响热烈。路易·艾黎塑像由中国和平发展基金会向克赖斯特彻奇市议会捐赠，中国著名画家、雕塑家袁熙坤主持制作。塑像坐落在位于克赖斯特彻奇市中心的克赖斯特彻奇艺术中心入口处。

中国驻新西兰大使王小龙、驻克赖斯特彻奇总领事何颖，新西兰政府旅游青年部长杜西，工党国会议员伍兹，路易·艾黎亲属，新中友协及南岛友城委友好人士，路易·艾黎基金会负责人，新方访华校长团、学生团、侨界代表，留学生代表等参加揭幕仪式。

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