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尹力率中共代表团访问西班牙

2024年05月25日23:48 | 来源：新华网
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　　新华社马德里5月25日电（记者胡加齐）应西班牙工人社会党邀请，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力率中共代表团于5月22日至25日访西。其间，分别会见西第一副首相兼财政大臣、工社党副总书记蒙特罗，前首相萨帕特罗，人民党副总书记庞斯，西班牙共产党主席森特利亚，马德里市长阿尔梅达，安达卢西亚自治区政府主席莫雷诺等。

　　尹力表示，中国和西班牙是相互值得信赖的重要伙伴。在习近平主席和桑切斯首相战略引领下，中西关系快速发展。中方愿同西班牙一道，落实两国领导人达成的重要共识，密切高层交往，增强政治互信，深化互利合作，加强人文交流，打造具有战略定力的中西关系。希望双方加强党际交流，助力国家关系发展。北京市将同西班牙深化各领域交流合作，为中西关系发展作出首都贡献。

　　西方表示，西各界在发展对华关系上有着高度共识，认为中国的国际地位和作用不可替代。西方愿与中方扩大各层级交流往来，深化经贸、科技、绿色、人文等领域合作，加强国际地区事务沟通协调，促进西中、欧中关系进一步发展。

　　访问期间，尹力还围绕城市治理和文化中心建设到马德里、塞维利亚两市进行调研，并出席“你好，北京”文化交流活动，见证北汽集团与丹诺德公司签署合作协议。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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