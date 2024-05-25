新华社西安5月25日电 5月25日8时40分，随着X8157次中欧班列（西安—马拉舍维奇）从西安国际港站开出，中欧班列累计开行9万列。

记者当日从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至目前，中欧班列共发送货物超870万标箱、货值超3800亿美元，通达欧洲25个国家223个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖欧亚全境。

5月25日，X8157次中欧班列（西安—马拉舍维奇）从西安国际港站开出。新华社记者 张博文 摄

国铁集团货运部负责人介绍，近年来，国铁集团持续提升中欧班列运行品质和效率，着力打造具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌，有力保障了国际产业链供应链稳定，为服务高质量共建“一带一路”、促进中欧经贸往来注入新动能。

开行规模不断扩大。2016年至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列；年运输货值由80亿美元提升至567亿美元；运输货物品类扩大到服装鞋帽、汽车及配件、日用百货等5万余种。2023年以来，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”成为中欧班列运量新的增长点。

通道能力持续扩充。在国内，一批铁路口岸站、发运站扩能改造及铁路通道补短板项目先后实施，经六大口岸出境的三条运输主通道运输能力大幅提升，时速120公里图定中欧班列运行线已达87条。在境外，义乌、乌鲁木齐等地至土耳其伊斯坦布尔、意大利萨莱诺等地的跨里海、黑海中欧班列陆续开行，“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局日益成熟。

运行品质稳步提升。时速120公里中欧班列最大编组辆数和牵引质量分别提高到55辆、3000吨，单列平均运量较开行之初提升34%以上，中国与欧洲间铁路运输时间较开行之初普遍压缩5天以上。西安至德国杜伊斯堡、成都至波兰罗兹等全程时刻表中欧班列稳定开行，全程运输时效较普通班列大幅压缩。

“随着我国经济持续回升向好和中欧贸易不断增长，中欧班列的运输需求将继续保持高位运行。”这位负责人说，下一步，将推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为促进我国外贸发展、服务高水平对外开放提供有力运输服务保障。（记者唐诗凝、樊曦、张博文）

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