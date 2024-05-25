新华社大连5月25日电 题：我们天赋更好，你们条件更棒——专访克罗地亚中学生男足领队

新华社记者王镜宇、蔡拥军、张博群

在24日进行的2024年国际中体联足球世界杯男子四分之一决赛中，中国2队以1:0战胜克罗地亚队。这支克罗地亚中学生男足的人员是怎么构成的？他们的实力如何？平常怎么训练？带着相关问题，记者采访了球队领队戈兰·拉巴什。

拉巴什告诉记者，队里的球员来自克罗地亚小城瓦拉日丁附近的三四所学校。瓦拉日丁距离克罗地亚首都萨格勒布不远，这个区域大约有5万人口。在克罗地亚U17联赛中，这支队伍曾获得第六名。

球队里的孩子平时在各自的学校上课，每天早上7点半到下午1点或1点半学习，吃完饭之后赶到俱乐部，参加大约两个小时的训练，然后各自回家。

据拉巴什介绍，瓦拉日丁俱乐部总共只有3块球场，1大2小。大场地铺的是天然草皮，主要给一线队使用，其他场地铺的是人造草皮。俱乐部从8岁到19岁总共有12个年龄段的队伍，都需要在这些场地训练，时间从下午两点半排到晚上9点半。

瓦拉日丁俱乐部的青少年球员都是走训，很多孩子住在离主城区二三十公里的地方，来训练需要乘坐巴士或者由父母开车接送。

拉巴什说，孩子们需要兼顾学习和训练，很不容易，未来的发展道路则各不相同。在这次来大连参赛的队员中，有名主力中后卫球员在大约两个月之前刚刚进入俱乐部一线队，将随队参加克罗地亚最高级别联赛。但是，达到这种水准的只有他一人。有些队员会进入大学，一边上学一边参加低级别足球联赛。也许未来还有两三个人能够通过踢球挣钱，而其他队员就跟职业球员的道路没什么交集了。

在2018年俄罗斯世界杯和2022年卡塔尔世界杯赛中，克罗地亚队分别获得亚军和季军。拉巴什认为，这样的成功主要靠的是天赋。

“就足球而言，我们更有天赋，而你们的场地设施比我们更好。我们没有办法像你们这样通过广泛选材来挑选最优秀的球员，也没有这么好的场地设施。举办这次比赛的青训基地有十几块场地，简直太棒了。克罗地亚最好的萨格勒布迪纳摩俱乐部也只有六七块场地。”

据拉巴什介绍，算上中体联足球世界杯的前身世界中学生足球锦标赛，克罗地亚队已经是第五次参加这项赛事，而这次在大连的比赛无论是竞赛组织、场地设施，还是酒店食宿等都是最好的。

中国2队是以去年举行的第一届全国学生（青年）运动会（校园组）足球中学组男子冠军江苏队为班底组建的。在谈到对中国2队的四分之一决赛时，拉巴什知道这支队伍是中国的中学生冠军、实力很强。他认为比赛很有意思，中国队抓住了机会，而克罗地亚队错过了一些机会。

去年在摩洛哥进行的世界中学生足球锦标赛上，克罗地亚队获得男子组季军。拉巴什说，去年的队伍没有今年这么强，而且运气更好一些。

“不管赢球还是输球，都要保持良好的心态，然后继续前行。这就是生活，这就是体育。”

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