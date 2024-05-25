人民网宁波5月24日电 （记者高石、周輖）24日，由中华全国新闻工作者协会国际联络部主办的中国—中东欧国家记者圆桌会在浙江省宁波市举办，来自中国以及塞尔维亚、匈牙利、希腊等14个中东欧国家的40余位媒体记者围绕“深化媒体合作 共享发展机遇”主题进行交流研讨。

圆桌会现场。人民网记者 周輖摄

中华全国新闻工作者协会书记处书记吴旭指出，在各国命运紧密相连的今天，国际社会惟有共同迎接挑战，切实加强合作，才能实现繁荣发展，希望各国新闻界加强沟通交流，深入阐释共享发展机遇的重要意义，进一步发挥媒体优势，深刻揭示共享发展机遇的方法路径，以共建“一带一路”第二个金色十年为契机，生动讲述共享发展机遇的故事。

中东欧国家记者在发言中谈到，真实准确的新闻对于构建中国—中东欧国家的相互理解、相互信任至关重要。他们认为，媒体记者是中国—中东欧国家对话与合作的见证者、参与者，在消除信息逆差、弥补信任鸿沟方面肩负着重要的社会责任。

与会各方表示，将持续加强媒体合作，当好民心相通的桥梁纽带，向所在国家受众传递客观真实的信息，为中国—中东欧国家务实合作和人文交流贡献智慧和力量，让中国—中东欧国家友谊在新的时代更上一层楼。

此次圆桌会是中国（宁波）—中东欧国家交流周的一项重要活动。圆桌会举办前后，中国—中东欧国家合作秘书处与中华全国新闻工作者协会联合组织开展中东欧国家记者团来华访问活动，记者团先后赴北京、广东、浙江、上海、河北等地开展主题采风采访。

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