人民网罗马5月24日电 （记者谢亚宏）塞尔维亚第66届国际工艺和技术成果博览会（以下简称工技博览会）21日—24日在贝尔格莱德博览馆举行。本届工技博览会由塞尔维亚可持续技术发展创新部、信息交流部及教育部共同主办。作为中东欧历史最悠久的工业技术博览会之一，本届博览会吸引了全球27个国家近500家展商以及1.8万参会者。

塞尔维亚议长布尔纳比奇、科技部部长贝戈维奇、中国科技部副部长陈家昌等出席了开幕式。中国作为今年博览会的主宾国，展示了近年来中国在人工智能、生物医学、空间技术、自动驾驶等领域取得的最新创新成果，特别是遥感卫星系统制造及应用、人工智能赋能罕见病治疗及脑科学、基因组学前沿科研、无人驾驶汽车多场景应用等方面的世界领先技术。

中国馆整体布展面积400平方米，设置了国内空间技术、人工智能、生物医药、自动驾驶等四大领域，组织了22家科技企业代表参展，向世界递出了一张亮眼的“中国科创新名片”。中国企业，通过各类前沿高科技展品，展示了我国在人工智能、互联网、物联网、大数据分析等领域的创新成果。

在空间技术板块，中国航天科技集团通过卫星模型重点展示了援塞遥感卫星合作进展，以及中国空间站、嫦娥五号等国家重大航天工程有关情况，并以援埃及二号卫星为例，介绍了AIT设施和联合培训业务，综合展现中国航天工业的实力。

在生物医药展区，华大智造展出了超高通量DNBSEQ-T20×2基因测序仪（模型）。它被誉为“超级测序工厂”，刷新了业界测序通量及单例测序成本纪录，为基因科技的未来提供了更多可能。华大生命科学研究院带来了时空组学3D脑图谱模型和时空芯片模型等，为大家展示了时空组学技术及其研究成果。时空组学技术Stereo-seq是一项实现超高通量、超高精度的全景式时空转录组技术，该技术入选2022年度“中国生命科学十大进展”和“中国生物信息学十大进展”。

华大生命科学研究院欧洲分院院长、塞尔维亚团队负责人李俊桦博士说，华大秉持“基因科技造福人类”的宗旨，将通过持续的科研合作、人才培养和学术交流，为塞尔维亚的科研和产业发展、人民健康福祉提升注入新活力，以实际行动支持新时代中塞命运共同体建设。

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