新华社伊斯坦布尔5月24日电（记者王峰）第七届中国国际进口博览会推介会24日在土耳其第一大城市伊斯坦布尔举行，来自政商学各界近百人参加活动。

土耳其爱琴海出口商协会负责人亚克·埃斯基纳齐致辞时表示，该协会2019年与进博会结缘，协会多家成员通过进博会平台把土耳其的商品带去中国，“我们非常期待参加第七届中国国际进口博览会，中国市场充满机会”。

土耳其对外经济关系委员会土中理事会主席科尔汗·库尔德奥卢说，土耳其连续6年参加进博会，土耳其食品和化妆品类很多商品深受欢迎。进博会为土耳其众多企业提供了重要商机，也成为两国经贸交流的重要平台。

中国国际进口博览局副局长戈宏向与会各方介绍了第七届进博会国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动和人文交流活动等相关板块亮点及筹备情况。

中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东表示，土耳其作为中国的重要贸易伙伴，自进博会举办之初就结下了深厚缘分，每年都有几十家土耳其企业赴华参展，产品涉及家电、食品等多个领域。中方期待越来越多土耳其优质商品和服务通过进博会平台进入中国市场，分享中国经济发展红利。

推介会上，土耳其爱琴海出口商协会等3家土耳其机构和企业与中国国际进口博览局签署第七届进博会参展合同或合作备忘录。

本次推介会由中国国际进口博览局、中国驻土耳其大使馆、驻伊斯坦布尔总领馆、国家会展中心（上海）联合主办。

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