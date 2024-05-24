5月22日，参观者在法国巴黎中国文化中心观看“字里行间——汉字中的文明密码”展览。新华社记者 张百慧 摄

旨在展现甲骨文文化及汉字演变历史的“字里行间——汉字中的文明密码”展览5月22日在巴黎中国文化中心开幕。作为甲骨文的故乡，中国河南安阳希望以此为契机，吸引更多法国民众探寻汉字奥秘、走近中华文明。