新华社阿斯塔纳5月21日电（记者张继业）当地时间5月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳会见代表伊朗出席上海合作组织外长会议的伊朗副外长萨法里。

王毅再次对伊朗总统莱希和外长阿卜杜拉希扬不幸遇难表示哀悼和慰问。王毅说，这一不幸事件使世界为之震惊。伊朗失去了杰出的领导人，中方失去了好朋友、好伙伴，习近平主席已向伊朗领导人发出唁电。在这一艰难时刻，中方坚定同伊朗朋友站在一起。相信在哈梅内伊最高领袖领导下，伊朗政府和人民将化悲痛为力量，坚定不移推进既定战略，保持国家稳定发展。无论形势如何变化，中方都将一如既往加强中伊战略合作，维护好双方共同利益，继续为地区和世界和平做出努力。

萨法里感谢习近平主席和王毅外长第一时间就莱希总统和阿卜杜拉希扬外长不幸遇难表达慰问，感谢中方对伊朗的坚定支持。强调伊朗的内外政策不会改变，将在最高领袖领导下继续坚定推进国家发展进程。伊方高度重视对华关系，致力于加强两国政治经济文化等各领域合作。感谢中方推动沙伊和解，伊方愿延续有关进程，与地区国家持续改善关系。

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