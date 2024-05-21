新华社北京5月21日电 外交部21日公布关于对美国国会前议员加拉格尔采取反制措施的决定。全文如下：

关于对美国国会前议员加拉格尔采取反制措施的决定

（2024年5月21日中华人民共和国外交部令第6号公布，自2024年5月21日起施行）

美国威斯康星州前联邦众议员麦克·加拉格尔近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权和领土完整、侵犯中方利益的言行。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对加拉格尔采取以下反制措施：

一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；

二、禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；

三、对其本人不予签发签证、不准入境。

本决定自2024年5月21日起施行。

附件：反制清单

外交部

2024年5月21日

附件

反制清单

美国国会众议院“中国特设委”前任主席、威斯康星州前联邦众议员麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）

(责编：赵欣悦、袁勃)