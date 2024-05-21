新华社北京5月21日电（记者马卓言、刘杨）外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上表示，近来，许多国家政要和国际组织负责人密集发出恪守一个中国原则的正义之声，说明坚持一个中国原则是人心所向、大义所在。国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动。

汪文斌介绍，哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，哈方坚定不移恪守一个中国原则，这一立场永远不会改变。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，台湾地区选举是中国的内部事务，别国无权干涉和指手画脚。乌方坚定奉行一个中国原则的立场永远不会动摇。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，在台湾、涉疆、涉港、涉藏等问题上坚定支持中方。巴基斯坦总统扎尔达里表示，巴方坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，这一点不容置疑。委内瑞拉总统马杜罗表示，世界上只有一个中国，在以联合国为核心的国际体系中也只有一个中国，这是毋庸置疑的事实。任何妄图破坏一个中国原则的行径注定失败。基里巴斯总统兼外长马茂表示，支持中国维护国家统一和主权领土完整的正确立场，并将恪守联大第2758号决议。第33届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议通过决议，重申恪守一个中国原则。圭亚那总理菲利普斯表示，不支持台加入任何只有主权国家才能加入的国际组织或参加国际会议。汤加首相胡阿卡瓦梅利库表示，汤方恪守一个中国原则，坚定支持联大第2758号决议。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在台湾问题上，俄方支持中国实现国家统一，这一立场非常明确。塞尔维亚外长表示，在台湾问题上，塞尔维亚只有一个政策，那就是友好的、兄弟般的中国主权和领土完整不可侵犯。塞尔维亚坚定支持一个中国原则，承认中国所有边境线，认为以何种方式解决台湾等问题是中国自己的事。斯里兰卡议长阿贝瓦德纳、博茨瓦纳议长斯凯莱马尼、老挝副总理兼外长沙伦赛、巴勒斯坦总统府、伊朗外交部，以及联合国日内瓦办事处总干事、维也纳办事处总干事、联合国贸发会议秘书长、国际原子能机构总干事、世界知识产权组织总干事、红十字会与红新月会国际联合会秘书长、南方中心执行主任、上海合作组织秘书长等公开重申坚持一个中国原则，遵守联大第2758号决议，反对任何形式的“台独”分裂。

他说，正如中共中央政治局委员、外交部长王毅所指出的，一个中国原则不可违，“台独”分裂行径不可行，中国统一的大势不可逆。

汪文斌表示，“台独”分裂势力每兴风作浪一次，国际社会坚持一个中国的共识就巩固一分，对中方立场的理解支持就增进一分。这就是得道多助、失道寡助的道理。国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动。中国实现完全统一的历史大势不可阻挡。任何人妄图挑战一个中国原则、阻挠中国统一，都如同螳臂当车，都将落得个身败名裂的下场。

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