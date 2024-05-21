新华社北京5月21日电（记者马卓言、邵艺博）外交部发言人汪文斌21日表示，中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，将采取一切必要措施坚定维护自身利益。

当日例行记者会上，有记者问：有少数中国建交国的议员、前政要等参加了赖清德的“就职仪式”或对赖表达了“祝贺”，中方对此有何评论？

“我们坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这一立场是一贯的、明确的。”汪文斌说，少数国家和政客的错误言行违背了一个中国原则和国际关系基本准则，是对中国内政的粗暴干涉，损害中国主权和领土完整，危害台海和平稳定，中方对此予以强烈谴责。

汪文斌表示，一个中国原则是中国发展与世界各国关系的政治基础和前提。一个中国原则的含义十分明确，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。“我们严正要求有关国家和相关政客，停止在涉台问题上搞政治操弄，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，停止违背国际信义、虚化掏空一个中国原则的错误行径。”他说。

汪文斌说，近日，许多国家政要和各界人士密集发声，重申恪守一个中国原则，坚定支持中方反对“台独”分裂、争取国家统一的正义事业，发出了国际社会的正义之声。这再次说明国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动。一个中国原则不可违，中国统一的大势不可逆。搞“以台制华”是在玩火，必将引火烧身、自食苦果。中方将采取一切必要措施坚定维护自身利益。

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