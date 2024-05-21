人民网记者 许海林

西班牙是欧洲第二大汽车生产国，许多车企将西班牙作为进军欧洲的跳板。今年4月，奇瑞汽车公司正式落户西班牙巴塞罗那，与西班牙埃布罗公司在巴塞罗那设立合资企业，共同开发电动汽车新产品。在业内人士看来，中国和西班牙企业在新能源汽车领域深化合作，不仅能助推西班牙当地就业，还将推动西班牙汽车产业的再次振兴，助力西班牙绿色发展进程。

加泰罗尼亚大区最高商务官员罗杰·托伦特表示，中国车企进驻巴塞罗那将有助于加泰罗尼亚继续在汽车生产领域走在前列。另据路透社报道，此前日产汽车关闭在巴塞罗那的工厂，直接导致3000名工人失业，而奇瑞的工厂将重新创造约1600个就业岗位。

西班牙很早就已经把目光投向了新能源汽车产业。2015年，西班牙政府提出《新能源汽车推广策略》，希望在2014年到2020年之间，通过30多项举措，让西班牙跻身全球新能源领域优势国家行业。自2019年开始，西班牙开始实行电动车产业激励计划，为购买电动车和建设充电站提供政府援助。2023年底，西班牙政府追加12亿欧元拨款，将该激励计划延长至2024年。

在一系列措施和政策的支持下，西班牙全境公共充电站从2020年的8000多个，增长至2023年的3万多个。预计至2030年西班牙将拥有550万辆电动车。

西班牙前工业、贸易与旅游大臣雷耶丝·马罗托曾指出，中国是全世界最大的电动汽车生产国，而西班牙电动车行业起步较晚，期待吸引更多中国相关产业投资落户西班牙，助力该国成为电动汽车行业的领军者之一。西班牙运输、出行与城市议程大臣拉克尔·桑切斯表示，西班牙政府正在积极推动交通运输等领域的绿色与数字化转型，期待与中国在电动汽车等领域加强合作。

中国车企助力西班牙汽车产业转型的同时，中国新能源汽车品牌也在西班牙受到追捧。小米公司在上个月发布自己首款新能源车型之后，西班牙各大门户网站争相报道，纷纷关注这款车什么时候能在西班牙的街头出现。事实上，今年2月小米的首款新能源车型在巴塞罗那世界移动通信大会上亮相之后，就已经引发了网络上的热议，不少博主做了相关视频介绍，更有网友坦言，“我从来没有这么想购买这样一辆车”。

小米汽车引发的热潮只是中国新能源汽车在西班牙受捧的一个缩影。近年来，上汽名爵、领克、比亚迪等中国汽车品牌在西班牙大街小巷上愈发常见。小鹏、极狐、岚图等汽车品牌也预计将在2024年内登陆西班牙市场。西班牙《国家报》称，目前西班牙汽车市场已充满中国品牌。

早在2022年底，上汽名爵在西班牙已经拥有约50家4S店。名爵ZS是2023年西班牙汽车销售第四多的车型，同时也是表现最亮眼的车型之一，除了夺得了3个月的月度销量冠军外，还实现了263%的年度总销量增长，市场占有率达到2.1%。吉利集团旗下品牌领克则以独特的社区模式在西班牙占据一席之地，主打“订阅制”服务，其会员数量在不到两年时间里从3500名增长到近2万名，实现了460%的增长。

西班牙汽车和卡车制造商协会公布的《2023年汽车行业贸易平衡和出口数据》显示，中国已超越法国，成为德国之后的西班牙第二大汽车供应国。

无论是投资建厂，还是新能源汽车销售，中国车企布局西班牙恰恰与西班牙的绿色发展政策相契合。前不久闭幕的西班牙汽车制造商协会论坛上，西班牙首相桑切斯指出，零排放交通对西班牙以绿色和数字化方式实现“再工业化”至关重要。上个月，桑切斯还亲自出席了奇瑞汽车与埃布罗公司的签约仪式，并在致辞中肯定了这一合作将为西班牙“创造财富”和“就业机会”，认为这是“整个西班牙”正在进行的“再工业化进程的象征”。

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