新华社北京5月21日电 伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·侯赛因·巴盖里20日下令成立一个委员会，调查总统赛义德·易卜拉欣·莱希所乘直升机坠毁原因。

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，该委员会调查人员已抵达坠机现场。

伊朗政府20日确认，莱希和外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬所乘直升机19日在伊朗西北部山区坠毁，乘员全部遇难。

据伊朗媒体报道，乘员共8人，另外6人为一名省长、一名伊朗伊斯兰革命卫队官员、一名宗教人士和3名机组人员。失事直升机型号为美制贝尔-212，由伊朗在本世纪初购得。

据路透社报道，这一机型为美军在越南战争中大量使用的UH-1N型“休伊”军用直升机的民用版本，具备多功能用途，使用广泛，最多可载15人。

据英国航空数据分析公司睿思誉的数据，伊朗共有15架贝尔-212型直升机，平均服役年龄35年。国际非盈利组织——飞行安全基金会的信息显示，伊朗2018年发生过一起贝尔-212型直升机事故，造成4人死亡。

由于美国长期制裁，伊朗一直面临飞机老化、关键零部件短缺等问题。伊朗前外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫20日表示，美国制裁伊朗航空业、阻止伊方从国外进口飞机及相关设备，是导致这一事件的因素之一。

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比回应称，这种指责“毫无根据”“每个国家都有责任确保其设备的安全性和可靠性”。

土耳其交通和基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉尔奥卢20日说，土耳其方面得知伊朗直升机出事后，一直在追踪信号，“但不幸的是，十有八九，失事直升机的应答信号系统被关闭了，或是根本没有安装，否则我们的系统肯定能接收到信号，但我们没收到”。

总部位于比利时布鲁塞尔的国际危机研究组织的伊朗问题专家阿里·瓦埃兹说，美国制裁肯定影响伊朗更新和维修飞机的能力，但天气和人为错误的因素也不容忽视。事发地当天天气恶劣，电视画面和照片显示，坠机现场笼罩在浓雾中，能见度低。

伊朗官方尚未就坠机原因作出推断，也未指向人为破坏因素。

5月20日，在伊朗首都德黑兰，民众悼念直升机坠毁事件遇难者。新华社记者沙达提摄

一名以色列官员20日表示，以色列与这起事件无关。这名不愿公开姓名的以方官员告诉路透社记者：“不是我们（干的）。”

今年4月1日，伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭导弹袭击，伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官穆罕默德-礼萨·扎赫迪等人死亡。伊朗认为此次袭击是以方所为，对以色列进行了报复性打击。（王宏彬）

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