人民网北京5月21日电 （记者李欣怡）日前，“走进东盟恳谈会”在京召开。会议由RCEP产业合作委员会主办，多名全国性行业商协会、企业的负责人出席交流，商务部亚洲司原司长、RCEP产业合作委员会执行委员吕克俭主持会议。

会上，参会嘉宾以走进东盟为主题，分析东盟经济形势和中国—东盟经济关系近况，就走进东盟共建“一带一路”、抓住RCEP区域开放带来的新机遇提出有关建议。

RCEP产业合作委员会主席、中国—东盟商务协会总会联合会长许宁宁在致辞中谈到，中国与东盟已连续四年互为第一贸易伙伴。今年前4个月，东盟继续为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易额为2.18万亿元，增长8.5%。

许宁宁谈到，中国—东盟贸易发展带动了双方投资合作。其中，新加坡是中国最大外资来源国。新加坡作为发达国家，受其人口规模和地域规模的限制，把海外投资作为新加坡经济发展的重要支撑。因看好中国的大市场和发展空间、潜力，熟悉中国文化、体制，把中国作为其海外投资的重要目的地。近期，一项针对1600家新加坡企业的调查显示，超过四分之一的企业表示，希望依托于中国市场促进业务发展。

许宁宁就到东盟开展招商引资和推进贸易投资合作提出了有关建议。他认为，企业首先要事先掌握有关情况，包括中国—东盟经贸互补性，RCEP、中国—新加坡自由贸易协定等多边、双边自由贸易协定，正在执行的政府合作共识等。要了解东盟企业的投资心态，招商引资的着力点应体现在充分开发经贸互补性，分享中国大市场。

其次企业应对接东盟国家商协会。在与东盟国家政府有关部门交流、表达具体合作意向的同时，应充分增进与有关商协会的交流，以新加坡为例，可通过新加坡工商联合总会、新加坡制造商总会、新加坡国际商会、新加坡中华总商会、新加坡行业公会（协会）等实施招商引资。新加坡国际融资能力强，可推动新加坡公司联合发达国家公司在华投资。

此外，企业应提高国际合作水平。中国到访团组与东盟企业接触交流中，应体现良好形象，让投资方了解在招商地投资有商机、发展有可持续性，项目可靠、政策稳定。投资项目应具有创新性和可行性。招商引资资料的制作应符合东盟企业投资需求和心态，具有针对性。

许宁宁指出，中国—东盟经贸互补性强，政和商通，合作意愿积极。面对当前国际、区域形势的新变化，双方实施优势互补、创新务实的合作，将获得互利共赢新发展。

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