图为2022年11月25日，纳赛尔·布希巴（右）在摩洛哥绿洲小镇伊尔福德视察“中非盐水农业示范农场”的设备运行状况。图片由受访者提供

人民网开罗5月21日电 （记者沈小晓）在世界各国迈向现代化的过程中，如何实现共同富裕是人类文明发展中的一个难题。近日，摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴在接受记者采访时表示，中国努力推动中国式现代化建设为解决上述难题提供了答案，具有世界意义。

纳赛尔·布希巴曾在中国求学和工作20余年，是中国事务专家，著有《摩中合作60年》一书。该书系统性地回顾了1958年到2018年间摩洛哥与中国的友好往来，从政治交流与合作、贸易发展与现状、文化交流发展、中国对摩援助、“一带一路”倡议下的摩中合作现状五个方面，梳理了两国建交以来的合作。

纳赛尔·布希巴认为，在中国共产党的领导下，中国政府坚持以人民为中心，把改善百姓的生活作为头等大事，推动实现全体人民共同富裕。他谈到，中国政府通过出台和采取科学有效的政策和措施，制定发展规划，发展自主研发的新技术，提高百姓收入，改善公共服务。在减贫方面，中国政府对偏远地区的脱贫工作给予大力支持，从人居环境到生活品质，从衣食住行到教育医疗，改变了数亿人的生活。

“让人民群众能够看到生活的希望，看到发展的路径，感受到发展带来的真实变化。只有让百姓富起来了，国家才会强盛起来，这是中国几千年来国家治理的智慧。”纳赛尔·布希巴说。

“近年来发生一些全球性危机表明，一个强大的政府是国家发展不可或缺的力量。”纳赛尔·布希巴认为，全体人民共同富裕既是中国式现代化的重要特征，也是在世界范围内具有巨大意义的中国实践。中国式现代化推动了人类命运共同体的构建，创造了人类文明新形态，为其他发展中国家的现代化建设提供了值得借鉴的新道路。

实现全体人民共同富裕，归根到底是发展问题。今年1月，他深入中国西南地区，并重点考察了重庆和成都这两个城市。一条条高速公路纵横交错，交通便捷；一列列高铁奔向四面八方，快速舒适；一座座工业园区干净整洁，厂房井然；一幢幢农村民房美观精致，生活富裕……“所有的见闻，让我由衷感叹中国的发展一日千里。”纳赛尔·布希巴表示，作为中国西南地区发展的缩影，重庆和成都在工业、农业、服务业、文化产业等各领域的发展大放异彩，到处都呈现欣欣向荣的景象。

放眼全球，国际局势错综复杂，一些西方国家为了自身利益采取霸权行径，走逆全球化道路，使全球发展受到了极大阻碍。纳赛尔·布希巴认为，中国经过自力更生、艰苦奋斗，走出了一条符合中国国情的现代化道路。中国提出共同富裕理念，是中国智慧的体现，为世界指明了发展的方向，树立了发展的信念，是全人类发展的希望。

他认为，中国持之以恒地为其他发展中国家提供无任何政治条件的援助，坚持“授之以渔”。“中国以实际行动作出表率，是共同富裕的倡导者，是和平发展的践行者，是国际社会的一股清流。”

不同国家有着不同的文化和发展历史背景，发展速度也不尽相同。纳赛尔·布希巴表示，中国式现代化的实践表明，实现共同富裕需要尊重不同国家的发展需要，找到适合各国国情的发展道路，从而推动构建人类命运共同体。

摩洛哥是首个加入共建“一带一路”倡议的北非国家。秉持共商共建共享原则，中摩两国在共建“一带一路”过程中，加强能源、交通、农业等领域合作，扩大双向投资，推动产业结构的优化和升级。“摩洛哥的资源优势和中国先进的技术优势互补，共同推动两国经济的发展。摩中合作也为其他发展中国家提供了经验，有利于实现更大范围的共同富裕。”

在重庆和成都考察期间，通过与当地矿业、沙漠农业、水利等领域的民营企业展开深入交流，纳赛尔·布希巴感受到中国企业希望通过共建“一带一路”等平台把积累的经验、技术成果向世界推广分享。“这与非洲中国合作与发展协会所倡导的将中国自主研发的新技术输出到发展中国家，促进产业加速发展的使命完全契合。”

纳赛尔·布希巴谈到，非洲中国合作与发展协会以文化交流促进合作，在文化旅游、沙漠农业、水利工程建设等领域探索出了具有创新意义的发展模式，也验证了共建“一带一路”倡议蕴藏着巨大商机和摩中合作空间，“我希望摩中两国能够达成更广泛和深入的合作，我们也将不遗余力地以多元化、跨产业的实践性成功案例，探索创新合作经验，促进摩中合作。”

(责编：于洋、杨牧)