人民网巴厘岛5月21日电 （记者曹师韵）5月20日，以“水促进共享繁荣”为主题的第十届世界水论坛在印度尼西亚巴厘岛开幕。中国水利部部长李国英率中国水利代表团出席开幕式，并在第四届中日韩三国水资源部长会议、第十届世界水论坛部长级会议等多个高级别会议上致辞。

李国英在论坛开幕式致辞中介绍了中国治水取得的历史性成就。基于中国治水实践和经验，李国英提出三点倡议：一是坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，有效应对全球水挑战，实现人水和谐共生；二是坚持民生为本，聚焦人民群众最关心最直接最现实的涉水问题，增进全球以水惠民福祉，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感；三是着力破解水领域的治理赤字，在确保防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全等方面协同协调协力，加快推进全球水治理进程。

论坛期间水利部牵头举办了中日韩三国水资源部长会议，会上三国水利部门代表共同签署了《中日韩三国水资源部长会议联合声明》。李国英指出，今年是中日韩合作启动25周年。多年来，中日韩三国水利同行开展了一系列合作交流，举办了多次部长级会议，推动区域水利合作发展，为促进全球水治理作出了积极贡献。未来希望进一步加强政策对话、科研合作、人才交流，加强极端天气下水旱灾害防御、洪水资源化利用、数字孪生水利等领域的联合研究及成果推广，推动中日韩水资源领域合作成为地区合作典范，为推动实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标做出新的更大贡献。

在第十届世界水论坛部长级会议上，李国英指出，当前和今后一个时期，全球水安全形势更趋严峻，亟待世界各国加强团结协作、共谋良策。他表示，中国水利部将在全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议引领下，进一步深化与各国水领域交流合作，为推动落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标做出新的更大贡献。

世界水论坛是全球规模最大的国际水事活动，由世界水理事会发起，每三年举办一届，旨在落实国际社会达成的有关水与可持续发展问题的决议，促进各国在水资源可持续利用方面进行交流与合作，为参会各方提供一个交流分享先进治水理念、经验、政策以及前沿治水科技的重要平台。

本届世界水论坛由世界水理事会与印尼政府联合主办，11位国家元首级代表出席，来自全球200多个国家和国际组织的官员、专家约5万人参加。论坛将围绕水安全与繁荣、保障人类与自然的水资源、减灾与风险管理、治理合作和水外交、可持续水融资、知识与创新等6个分主题举办278场会议。

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