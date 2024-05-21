新华社伦敦5月20日电（记者郭爽）英国首相苏纳克20日在污染血丑闻调查结果公布后，为本国历届政府的“失败”道歉，称这一天是英国的国家耻辱日，并承诺将不惜代价赔偿受害者。

“我代表本届政府以及自20世纪70年代以来的每届政府，深表歉意。”苏纳克当天在英国议会下议院发表讲话说，“我想对这种可怕的不公正行为做出全心全意和明确的道歉”。

英国污染血丑闻可追溯到上世纪70年代到90年代初。当时，英国在献血方面难以自给自足，因此寻求美国帮助，以满足不断增长的需求。但部分进口血液来自囚犯和吸毒者等高风险捐献者，导致一些血液受到艾滋病病毒和丙型肝炎病毒污染。

主管上述调查事务的布赖恩·兰斯塔夫20日公布了约2500页的调查报告，谴责英国“历届政府、国民医疗服务体系和血液服务机构”的失败。

报告指出，用于治疗许多人的进口血液制品不安全，不应获得在英国使用的许可；大量患者暴露于不可接受的感染风险中；这一事件导致30000人通过血液制品感染艾滋病病毒或丙肝病毒，目前已造成约3000人死亡。英国媒体表示，上述数字每周还在增加。此外，报告还显示，自1993年起，英国卫生系统工作人员“故意”销毁了相关文件，相当于“普遍掩盖事实”。

苏纳克在报告公布后说，调查报告应“从根本上震撼我们国家”，报告显示出“我们国家生活的核心存在长达数十年的道德失败”。苏纳克谴责英国国民保健制度联合会、公务员系统和政府官员的行为“让这个国家失望”，表示这些“掌握权力和受到人们信任的人一次又一次有机会阻止这些感染蔓延，但他们一次又一次未能做到这一点”。

英国媒体指出，这一污染血丑闻是英国国民保健制度联合会历史上最严重的医疗灾难。

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