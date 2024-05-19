这是5月18日在比利时布鲁塞尔的漫画博物馆拍摄的丁丁像。

当日是国际博物馆日，许多游客市民来到位于比利时布鲁塞尔的漫画博物馆参观游玩，体验漫画魅力。1989年开馆的布鲁塞尔漫画博物馆是漫画爱好者的天堂。这里除了陈列比利时最著名的卡通人物丁丁、蓝精灵卡通画以外，还有世界各地许多卡通画家的作品。

新华社记者 赵丁喆 摄

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