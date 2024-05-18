人民网堪培拉5月18日电 （记者陈效卫）当地时间5月18日，“和美新疆——中国油画写生作品展”在斐济首都苏瓦斐济中国文化中心拉开帷幕。该展由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、斐济中国文化中心、斐济艺术委员会、中外文化交流中心、新疆画院联合举办。展览为期30天，6月17日闭幕，将为斐济公众提供一个了解中国当代艺术和新疆风貌的窗口。

斐济本土事务部文化遗产和艺术部部长瓦苏与周剑大使为展览剪彩。斐济中国文化中心供图

这是新疆油画写生作品展首次出海，作品来自2021年由中国新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、北京当代中国写意油画研究院和《中国油画》杂志共同组织的“和美新疆——中国油画名家采风创作活动”。该活动邀请了45位著名的中国油画家在不同季节访问新疆的各个风景名胜和历史遗迹进行创作。艺术家的作品捕捉了新疆的自然美景和文化遗产，反映了他们独特的艺术视角。

《中国油画》执行主编王琨出席开幕式。斐济中国文化中心供图

斐济中国文化中心展出了范迪安、王辉、余丁、张路江、莫合德尔·亚森、王琨、伊力夏提·米热孜克帕尔等人的30幅画作。

新疆自治区文化和旅游厅党组成员马旭国副厅长率艺术家代表团出席展览开幕式。中国驻斐济使馆周剑大使，斐济本土事务、文化、遗产和艺术部部长伊菲莱米·瓦苏，住房和地方政府事务部部长玛修·纳卢米萨，农村、海洋发展和灾害管理部部长萨科伊亚希·蒂托卡，渔业和林业部部长卡兰维提·拉乌，斐济国家邮政总裁伊萨克·毛，南太平洋旅游组织总裁克里斯·库克，斐济博物馆之友协会会长安娜·卡米卡米加夫人，斐中友协主席武芳芳，斐济华人文体协会会长李连清，斐济政经各界、军界、文化艺术界、教育界以及联合国等国际组织驻斐济机构、中外媒体、中资机构、当地侨领和当地学生近300人出席开幕式。

斐济中国文化中心主任韩小燕主持了开幕式，斐济艺术委员会马休主任代表主办方致欢迎词，向中国艺术家代表团访问斐济表示热烈的欢迎。

中国驻斐济大使周剑在致辞中多角度生动介绍了新疆经济社会发展现状，指出新疆山河绮丽、民族和谐、经济发展、文化璀璨，批驳了西方反华势力编织的各种谎言，强调眼见为实，欢迎斐济朋友去新疆走一走、看一看，认识一个真实、立体的新疆。希望中斐关系像展出的画作一样，超越世俗，向往真理，成为纷乱世界中的一股清流，共同为发展中国家实现振兴，为世界和平稳定做出贡献。

瓦苏部长在致辞中表示：“这次展览对于中国和斐济意义重大。通过联合艺术项目，我们的艺术家们可以相聚并建立联系，共享艺术灵感，促进社会凝聚力和团结。”

马旭国副厅长在发言强调，希望通过此次展览，展现新疆多彩瑰丽的文化特色和各民族之间交往交流交融的生动景象，也向斐济民众展示一个开放、发展、和谐、幸福、现代的美丽新疆，让世界认识新疆、了解新疆。

斐济观众与当地华侨华人观看展览。斐济中国文化中心供图

此次展览是中国与斐济之间的一次重要文化交流，也是中国当代油画首次在斐济大规模正式展出，促进了中斐艺术家之间文化艺术的交流合作，对于加强中斐之间更深层次的文化理解具有深远意义。

(责编：苏缨翔、杨牧)