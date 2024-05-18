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共话中国经济新机遇｜综述：中国电动汽车在中东备受青睐

2024年05月18日14:32 | 来源：新华网
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新华社北京5月18日电 综述：中国电动汽车在中东备受青睐

新华社记者李腾

作为传统产油区，中东地区不少国家近年来对新能源汽车的认知发生明显变化。特别是随着环保意识不断增强、政府政策鼓励引导，新能源汽车在中东国家的销售增长明显。其中，中国制造的电动汽车凭借高配置、高性价比，受到越来越多中东地区业内人士和普通消费者青睐。

在约旦，中国品牌电动汽车销量不断上涨。约旦自由区投资者委员会汽车行业代表纳赛尔告诉新华社记者，2019年，从约旦重要汽车进口地的扎尔卡自由区清关的中国新能源车只有72辆，2022和2023年分别增至12820辆和33386辆。今年1月和2月达到6643辆。纳赛尔分析，促使更多约旦民众选择电动汽车的主要原因是使用成本低。

在埃及，截至2024年3月，家用电动汽车上牌数量为4826辆，其中今年第一季度上牌数量超过1400辆，显示较快的增长势头。从事电动汽车销售的穆尼尔表示，当地人更喜欢中国产电动汽车，因为这些车辆配置好、性价比高、保养成本低。

在海湾地区，阿联酋大约8年前开始与中国新能源车企对接，是最早引进中国电动汽车的国家之一。迪拜汽车经销商法尔扎德说，中国品牌电动汽车质量高、技术先进，适应当地各种路况和气候条件，近两年来备受当地人喜爱。

分析人士认为，由于不少中东国家政府纷纷推出电动汽车推广计划，加快了市场成长。例如，阿联酋政府提出了到2050年，电动汽车保有量占比达到一半的目标，积极推动运输部门减少对传统能源的消耗。埃及也通过降低关税、鼓励研发等措施，大力发展电动汽车产业。

在这种背景下，业内人士普遍看好中国品牌电动汽车在中东的销售前景。

阿联酋经济学家贾比拉认为，中国品牌电动汽车的质量和竞争力已超越欧美电动汽车，今后两年在阿联酋的销量将增长30%。阿布扎比汽车经销商塔季介绍，中国品牌电动汽车适应性强，品牌和款型更多样，且在阿联酋各地都设有展厅、经销点和维修保养中心。（参与记者：苏小坡、何奕萍、姚兵、汪强）

(责编：苏缨翔、崔越)

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