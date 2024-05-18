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人民网《城·事》安阳外宣专题片首发

2024年05月18日14:16 | 来源：人民网-河南频道
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人民网副总编辑杨义（右）与安阳市副市长常慧芹共同启动大屏幕，播放安阳外宣专题片。人民网记者 徐驰摄

人民网副总编辑杨义（右）与安阳市副市长常慧芹共同启动大屏幕，播放安阳外宣专题片。人民网记者 徐驰摄

人民网安阳5月18日电（徐驰、辛静）5月18日上午，由安阳市委宣传部、市文物局主办的2024年5.18“国际博物馆日”安阳主场活动在殷墟博物馆新馆南广场举办。人民网《城·事》安阳外宣专题片、《探寻中华文脉》系列微纪录片安阳篇在启动仪式上首次发布，进一步增强了安阳市博物馆的影响力和传播力。

人民网副总编辑杨义参加启动仪式并致辞。杨义表示，人民网作为中央重点新闻网站排头兵，始终高度重视地方外宣工作和文化外宣工作，将继续助力河南省、安阳市开展地方外宣，积极探索合作传播新路径，向世界宣介河南之美、安阳之美，进一步用地方故事讲好中国故事、用地方形象塑造中国形象。

《城·事》是中国新闻奖获奖视频栏目，致力于塑造中国城市的当代国际形象，以人民网外籍专家体验式走访为主要拍摄形式，围绕各地不同特点和主题展开叙事，提升国际传播实效，助力地方政府打造闪亮的世界名片。

上个月，人民网外宣融媒体团队携《城·事》栏目走进安阳，以当地深厚的历史文化底蕴为载体，全方位呈现了安阳的特色文旅资源和发展新貌，用影像架起安阳与世界的沟通之桥。

“目前，人民网已建成15个外文语种网站，运营的海外社交媒体官方账号有56个，矩阵总粉丝数超过1.9亿。”杨义说，“我们将积极用好各类外宣平台和渠道，采用贴近不同区域、不同国家、不同受众群体的精准传播方式，进行定制推送、精准分发、分众传播，助力安阳在国际舆论场上引发共鸣、赢得人心。”

安阳市副市长常慧芹在致辞中表示，近年来，安阳市大力推动博物馆建设，博物馆事业取得长足发展。今年以来，安阳市博物馆、纪念馆推出20余个特色展览、近千场研学社教活动，接待游客280余万人次……安阳博物馆事业活力不断释放，服务经济社会发展大局作用日益显现。

“面向新时代，我们要聚焦‘博物馆致力于教育和研究’，进一步夯实博物馆研究基础，充分发挥博物馆宣传教育功能，加快推动安阳市博物馆事业健康发展、可持续发展、高质量发展。”常慧芹说。

(责编：苏缨翔、崔越)

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