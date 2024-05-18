人民网约翰内斯堡5月18日电 （记者邹松）5月17日上午，由中国能建葛洲坝集团承建的安哥拉卢阿西姆水电站举行落成典礼，安哥拉能源水利部部长若昂·博尔热斯出席并剪彩揭牌。

能源水利部部长若昂·博尔热斯为卢阿西姆水电站剪彩。冯凯摄

北隆达省省长德奥琳达·维拉里尼奥、莫西科省省长埃内斯托·穆安加拉、中国驻安哥拉大使张斌、经商处参赞陆玉忠、中国能建安哥拉分公司、葛洲坝安哥拉有限公司、凯凯水电站、卢阿西姆水电站项目部负责人及当地社会各界代表、媒体记者共计150余人参加了项目落成典礼。

能源水利部部长若昂·博尔热斯致辞。冯凯摄

若昂·博尔热斯在致辞中对葛洲坝集团承建的的卢阿西姆水电站给予了充分的肯定和好评，表示该项目是安哥拉一系列清洁能源战略和行动计划当中的一部分。项目为当地创造直接就业岗位累计3000个、覆盖近20万居民，对于当地获得电力、改善社会条件以及发展农业、畜牧业和采矿业意义重大。

张斌大使接受安哥拉国家通讯社采访。冯凯摄

张斌大使在接受安哥拉国家通讯社采访时表示，卢阿西姆水电站服务周边地区居民用电同时，供应当地企业生产用电，为当地经济社会发展发挥重要作用。未来，期待中安两国有更多类似的合作项目的实施，为安哥拉的发展和当地人民福祉创造更加美好的未来。

能源水利部部长若昂·博尔热斯、北隆达省省长德奥琳达·维拉里尼奥、莫西科省省长埃内斯托·穆安加拉共同为卢阿西姆水电站揭牌。冯凯摄

能源水利部长若昂·博尔热斯亲自按下发电机组运行总按钮。冯凯摄

若昂·博尔热斯观看了水电站项目建设视频，参观了水电站项目各设施，高度肯定项目现代化的设备、先进的技术和运维能力。在机房，若昂·博尔热斯亲自按下发电机组运行总按钮，标志着卢阿西姆水电站正式开始发电。

项目部代表移交象征卢阿希姆水电站项目完工的钥匙及新厂房模型。冯凯摄

出席落成典礼的嘉宾参观水电站项目控制中心。冯凯摄

能源水利部长若昂·博尔热斯与张斌大使及项目方代表交谈。冯凯摄

卢阿西姆水电站项目位于安哥拉北隆达省的卢阿西姆河上，项目内容包括现存水力机械设备的修复、新建一条引水渠、新建装机4×8.5MW的发电厂房、新建60KV变电站、原发电厂房的装修改造等。

卢阿西姆水电站取水口航拍图。中国能建供图

卢阿西姆水电站航拍图。中国能建供图

该项目是能建葛洲坝集团响应共建“一带一路”倡议的民生工程。作为安哥拉的一座重要水电站，是北隆达当地供电系统的重要组成部分，水电站的建设对于当地的民生发展具有重要意义，受到总统多次视察和当地政府的高度关注。

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