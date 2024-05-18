人民网约翰内斯堡5月18日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队16日在纳兹莫加医院成功开展当地首例内镜下食管括约肌切开术，以内镜微创技术解决了长期困扰患者的食管堵塞问题。

去年9月，消化内镜中心王璐医生接诊到一位年轻女性患者，她5年来吃饭总感觉堵塞伴打嗝，经检查，诊断为“贲门失弛缓症”，仅能进食流质饮食。王璐与医疗队队长蒋国庆医生分析了患者病情，决定等江苏省苏北人民医院援助的新内镜主机及相关辅助器械运抵桑给巴尔后，尽快为患者实施内镜下食管手术。

王璐医生及团队成员在手术中。中国援桑医疗队供图

术后王璐医生及团队成员与患者合影。中国援桑医疗队供图

“贲门失弛缓症”是由于食管贲门部的神经肌肉功能障碍所致的食物无法顺利通过而滞留，从而逐渐使食管扩张的一种疾病。由于当地医院从未开展过此类手术，医护人员对手术流程及注意事项不甚清楚，王璐医生并邀请麻醉科李勇医生主持麻醉，外科系统卢圣铭、高玲玲两位医生协助手术，提前对他们进行了内镜手术的培训。5月16日，由王璐医生主刀，细致地完成操作全过程，手术顺利进行，历时1小时。患者食管括约肌痉挛即刻得到有效缓解。

术后，患者的妹妹拉着王璐医生的手激动地说：“我知道，60年了，中国医疗队一直没有离开过我们！中国医生真棒，感谢您解决了我姐姐多年的痛苦！”

当地医生斯瓦勒说：“手术做得太漂亮了，患者以后终于可以正常饮食了，您成功救治了患者，感谢中国医疗队，这项技术也填补了我们医院的一项空白！”

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