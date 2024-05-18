人民网开罗5月17日电 （记者沈小晓）5月14日，由开罗中国文化中心与山东省文化和旅游厅主办、山东画院承办的“黄河文明拥抱埃及文明——山东美术作品展”在开罗成功举办。山东省人大常委会副主任杨东奇、埃及文化部造型艺术司司长兼埃及文化发展基金会主席瓦利德·加努什、中国驻埃及使馆公使张涛等嘉宾出席活动并致辞。

张涛在致辞中表示，中埃两国在美术领域的交流是不同文明间各美其美、美美与共的典范，希望艺术家们创作更多体现中埃友好的佳作，不断奏响“以文化人、以艺通心”的时代旋律，为增进两国民心相通持续注入新动能。

瓦利德转达了埃及文化部长齐拉尼的问候与祝贺，并表示埃中都拥有延续数千年的独特文化遗产，两国在文化艺术领域的合作成果丰硕。埃方高度重视发展双边文化关系，愿不断深化两国文化交流与合作。

杨东奇指出，黄河文明与埃及文明同为人类文明的杰出代表，并以书画艺术为载体展现了中埃人民独有的精神风貌、思想观念和审美情趣。此次书画展“以美为媒”，跨越语言与国界，将架起沟通两国人民心灵新的桥梁。

本次展览共展出30幅书画精品，旨在向埃及民众展示中国传统书画艺术的魅力以及山东当代美术家的艺术水准和创作趋势，吸引大量前来参加活动的当地艺术家及中华文化爱好者驻足欣赏。

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