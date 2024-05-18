人民网华盛顿5月17日电 （记者李志伟）5月16日，中国驻美国大使馆举办《我的中国相册》颁奖仪式暨线下故事分享活动。

中国驻美国大使谢锋在致辞中说，今年是美国大选年，不干涉内政是中国外交的传统，中国不会干预美国大选，同时我们坚决反对美方在选举年操弄中国议题、损害中国利益、消费中美关系。美方应该排除国内政治干扰，停止为中美关系设置新的障碍。

谢锋指出，美方滥用301关税复审程序，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体等产品的加征关税，打着公平竞争的幌子搞保护主义，真实目的是打压中国新能源等产业，遏制中国高质量发展，通过竞相对华示强捞取选票。美对华贸易战打了6年，结果美贸易逆差不降反升2000亿美元，物价上涨加剧通货膨胀，到头来买单的是美国消费者，吃亏的是美国企业，冲击的是国际经贸秩序。在全球化时代开倒车不得人心，升级贸易战、产业战、科技战，阻挡不了中国的发展，只会搬起石头砸自己的脚。

谢锋强调，“中国产能过剩”是个伪命题。比较优势是经济学的基本原理。在开放的市场经济条件下，各国发挥比较优势，形成不同的国际产业分工，通过国际贸易互通有无、互利互补。如果一国产品和服务优质高效、竞争力强就被称为产能过剩，如果一国生产超出本国所需就被认定为产能过剩，那国际贸易还有什么意义？中国新能源产品广受欢迎，靠的是持续技术创新、完整产供链体系和充分市场竞争，靠的是中国人民艰苦奋斗。在全球绿色转型背景下，以新能源汽车为代表的中国“新三样”都是稀缺产能、优质产能，既满足中国市场需求，弥补了全球新能源供需缺口，又为实现全球节能减排降碳作出巨大贡献。这样利己利人利大家的优质产能为什么要打压？

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