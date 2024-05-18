人民网巴黎5月17日电 （记者何蒨） 5月16日，“水韵江苏”文旅推介会暨东方美学生活展在法国巴黎佳沃音乐厅成功举办。本次活动由江苏省文化和旅游厅、江苏省人民政府外事办公室、常州市委宣传部共同主办，常州市文化广电和旅游局、德基艺术博物馆协办，来自中法文化、艺术界的嘉宾在东方美学生活的探索中，奏响了东西方文化的浪漫交响，开启了中法文化交流的崭新篇章。

“水韵江苏”走进法国。江苏省文旅厅供图

“水韵江苏”走进法国。江苏省文旅厅供图

正值中法建交60周年和中法文化旅游年，“水韵江苏”从对生活美学的共通感受出发，精心打造了本次推介展览活动，将东方人对浪漫生活的诠释带到了法兰西，掀起了广泛而热烈的讨论。

江苏省委常委、省人民政府副省长徐缨在视频致辞中指出：“江苏是中华文化的重要发祥地，也是中法友谊的重要承载地。江苏与法国的不解之缘从古丝绸之路开始，经历了时间的磨砺和历史的见证。江苏山美水美城美人更美，诚邀法国友人来江苏邂逅一见如故的古典之美、浪漫之美、自然之美以及水韵之美。”

法国全国工业促进委员会副主席兼国际委员会主席吉勒斯-亨利·加罗在致辞时表示：“我和中国结缘很久，很荣幸被马克龙总统授予中法交流友好勋章，将力所能及推动中法经济交流合作及国际交流更上一层楼。作为一个中国的洋女婿，我热爱中国的历史文化，热爱中国的美食，热爱中国人热情好客的风土人情。江苏是多样的、美丽的，值得所有法国人去看一看。”

本次推介展览以“东方美学生活”为主题切入，江苏省文化和旅游厅厅长杨志纯以《从东方美学生活中感知“水韵江苏”》为主题，向大家展示了因水而生的江苏，美的风光、美的味道、美的人文和美的生活。江河湖海的浩荡、小桥流水的精妙、淮扬美食的精致、白酒之都的豪情，以及丰富的世界遗产、古老精湛的非遗技艺，都给海外游客留下了深刻印象。他指出：“江苏也正在着力优化入境旅游服务，完善软硬件设施，提升支付便利化、信息发布精准化水平，让境外游客在江苏游得放心、游得安心、游得舒心、游得开心。”

常州市委常委、宣传部长陈志良以《运河遇·鉴 塞纳河&大运河》为主题全面推介常州，从塞纳河与大运河的相遇，到追溯常州与法国的情缘，展示了常州作为江苏运河代表城市开放、热情、温暖、宜居的魅力。

江苏人对生活情致的追求，在东方美学生活展里更可触可感。中医孟河医派特色茶饮、中药香囊等深受法国民众喜爱；体验雕版拓印，方知一本古籍的装帧有多讲究；一边品茗一边听曲，幽香茶韵和闲逸生活激起无限向往；运河美食风情宴汇聚太湖船点、菊花豆腐、宋式茶点、龙须拉面等水韵美食，尽显江苏饮食的精细、曲水流觞的风雅。

“水韵江苏”走进法国。江苏省文旅厅供图

昆山当代昆剧院的经典昆曲选段《游园惊梦》唱响塞纳河畔，婉约的江苏民乐与清澈悠扬的小提琴万里和鸣，十余米的《金陵图》长卷开启穿越千年的时空之旅，精彩的非遗互动体验让人喟叹东方生活的风雅多姿。

“水韵江苏”走进法国。江苏省文旅厅供图

旅游是加强人文交流和文明互鉴的重要载体，推介会上，江苏省文化和旅游厅与法国欧亚交流中心签署战略框架合作协议，旨在共同推进江苏旅游发展并促进当地旅游经济繁荣。同时，江苏还发布了《江苏省促进入境游旅游发展若干措施》。接下来，江苏还将赴里昂与博若莱地区文旅部门和新里昂中法大学就人文交往、旅游合作开展交流。

“水韵江苏”走进法国。江苏省文旅厅供图

(责编：苏缨翔、杨牧)