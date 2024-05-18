人民网曼谷5月17日电 （记者简承渊）当地时间16日下午，“中国（贵州）—泰国经贸文旅合作座谈会”在曼谷举行。

座谈会现场。泰国中华总商会供图

贵州省人民政府省长李炳军出席座谈会并推介贵州。他表示，此次来泰的目的，带着贵州部分重点企业参加，就是要落实两国领导人共识，深化贵州与泰国务实合作。他介绍了贵州的概况以及大好发展形势，他希望以此次座谈交流为契机，持续用好共建“一带一路”、RCEP政策机遇，围绕文化旅游、制造业、农业、贸易等领域，不断深化与泰国商协会、企业务实合作，携手加强面向周边国家和地区的开放合作，共同开拓互利共赢新空间。

贵州省长李炳军（右一）向泰方介绍贵州旅游资源。泰国中华总商会供图

泰国商会、泰国贸易院主席洪百川发言时表示，中国和泰国关系深厚，涵盖外交、商贸、文化等方面。泰国和贵州在贸易、投资、农业、旅游以及教育、文化等方面具有巨大潜力，此次座谈会是一个重要的机会，能将双方的关系从各维度深入连接起来。

泰国中华总商会主席林楚钦在发言时，介绍了泰国的发展概况以及投资合作优势，指出贵州省以其独特的区位优势和优越的发展潜力，为泰中两国在经贸、旅游业、文化交流领域的深入推进提供了良好的合作机遇，并表示泰国中华总商会将一如既往宣传祖国发展大好形势和泰国优越的营商环境，支持响应国家发展战略，为促进泰黔经济繁荣和人文交流，为泰中两国的友好合作而努力，为共建新时代泰中命运共同体，贡献新的更大力量。

签约现场。泰国中华总商会供图

会上，贵州省商务厅与亚洲国际贸易投资商会以及中泰两国企业分别签署磷酸、橡胶、水果、白酒、旅游等合作协议，进一步务实推动泰中合作。中国驻泰国大使馆官员、商协会以及知名企业负责人参加了座谈会。

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