新华社澳大利亚布里斯班5月17日电（记者梁有昶 张淑惠）纪念澳大利亚著名汉学家、格里菲斯大学荣誉教授、中国政府友谊奖获得者马克林赴华执教60周年暨中澳关系研讨会16日在澳大利亚昆士兰州首府布里斯班举行。

此次研讨会由中国驻布里斯班总领事馆和澳大利亚中国友好协会昆士兰州分会联合主办。中国驻澳大利亚大使肖千、驻布里斯班总领事阮宗泽、马克林教授、昆士兰州高校代表等80余人出席。

澳大利亚中国友好协会昆士兰州分会会长凯茜·戴维森致辞说，过去60年里，马克林教授为澳中关系发展作出了杰出贡献，对澳大利亚人了解中国发挥了重要作用。与此同时，中国也取得了惊人的进步。

肖千在致辞中高度赞扬马克林教授为促进中澳人文交流作出的杰出贡献。他表示，正因为有着一批像马克林教授这样的中澳友好使者，才使得中澳关系即使面临困难，也始终蕴含生机。

马克林说，他在20世纪60年代到中国任教时，就爱上了中国和中国人民，直到今天依然如此。60年来，他已经70多次到中国。他强调，澳中彼此了解和交往是非常重要的。

阮宗泽在作总结发言时说，马克林教授在耄耋之年仍奔走于中澳之间，坚持不懈介绍中国的真实情况，呼吁两国进一步增进友好。

马克林曾于1964年至1966年在北京外国语学院（现北京外国语大学）任教。此后他一直从事汉学研究，积极推动中澳两国高校和文化机构交流合作。2014年9月，马克林荣获中国政府友谊奖。

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