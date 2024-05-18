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斐济南太平洋大学“示范孔子学院”大楼落成揭牌

2024年05月18日10:26 | 来源：新华网
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新华社苏瓦5月17日电（记者郭鑫惠）斐济南太平洋大学“示范孔子学院”大楼落成揭牌仪式17日在首都苏瓦举行。

斐济副总理兼旅游和民航部长加沃卡在仪式上致辞说，南太平洋大学孔子学院（南太孔院）是南太地区首家孔子学院，成立10余年来，为斐济培养了很多中文人才。越来越多斐济年轻人意识到中文的重要性，而孔子学院为他们提供了学习中国语言与文化的绝佳平台。

中国驻斐济大使周剑表示，孔子学院是学习语言的平台，是展示中国文化的窗口，是促进文化交流的桥梁，是联结中斐友谊的纽带。示范孔子学院大楼的揭牌标志着中斐文明互鉴跨过里程碑，迈向新时代。

北京邮电大学党委书记续梅说，在数字技术深刻改变传统教育理念和人才培养模式的背景下，北京邮电大学利用自身科研优势，助力南太平洋大学创建国际中文教育智慧实验中心，为南太孔院高质量发展注入科技动力。

南太孔院2012年正式成立，由北京邮电大学和南太平洋大学合作建设，由于表现优异，2016年被评为南太平洋地区首家“示范孔子学院”。

(责编：苏缨翔、崔越)

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