新华网萨格勒布5月17日电（记者李学军）中国驻克罗地亚大使馆15日举行开放日活动，来自萨格勒布大学政治学系和利伯塔斯国际大学的20余名师生参加了活动。

中国驻克罗地亚大使齐前进为大家作了关于中国外交政策与中克关系的讲座。齐前进简要回顾了中国的外交历程，强调中国愿同世界各国一道，携手应对挑战，推动世界走向和平、安全、繁荣和进步。关于中克关系，齐前进强调，中国将继续加强双方各层级、各领域交往合作，深化人民友谊,实现互利共赢、共同发展。

在开放日活动中，萨格勒布大学政治学系和利伯塔斯国际大学的师生还观赏了萨格勒布大学孔子学院工作人员表演的舞狮、新疆舞、汉服秀和古筝等。精彩的表演博得了大家热烈的掌声。

利伯塔斯国际大学学生布鲁诺·奥斯托伊奇对记者说，这次来中国驻克罗地亚大使馆参加使馆开放日活动是个很好的机会，学到的关于中国的知识比以前从书本上学到的都要多。萨格勒布大学政治学系学生雅科夫·祖契奇说，政治学系的学生大都希望将来能够成为外交官，而参加这次使馆开放日活动开拓了大家的视野，是一次绝佳的学习和交流机会，希望今后还能参加这样的交流活动。

此外，萨格勒布大学政治学系和利伯塔斯国际大学的师生们还体验了写中文名字、穿汉服、踢毽子和下围棋等活动，并品尝了中国美食。

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