新华社北京5月17日电 题：滥用保护主义 “美国伤害美国”

新华社记者宿亮 曹筱凡

近年来，美国泛化国家安全概念，动用出口管制、加征关税、长臂管辖等手段限制中国在先进制造和高技术领域的发展，但其所作所为不仅没有为美国赢得优势，反而造成“美国伤害美国”。美国联邦储备委员会下属的纽约联邦储备银行近日发布报告指出，对华出口管制不仅禁锢美国企业发展、冲击就业，还在某种程度上切断了美国企业与全球供应链的联系。

有分析甚至认为，包括出口管制、加征关税等在内的一系列保护主义行径不但会让美国丧失在先进产业中的结构性优势，未来还可能导致先进制造业企业离开美国。

“给美国企业带来重大损害”

纽约联储最新报告从就业、财务、融资等领域评估近年来美国对华出口管制对美国企业的真实影响，发现这些措施“给美国企业带来重大损害”。

纽约联储研究人员表示，美国对华出口管制给本国企业带来冲击，最明显表现就是企业被迫减少就业岗位，以熬过政策性因素给企业造成的“凛冬”。报告所引用的数据显示，受出口管制影响的企业雇员总数下降了7.1%。

就财务状况而言，报告指出，一项对华出口管制措施宣布后，相关美国供应商股价会有平均幅度为2.5%的非正常下跌。纽约联储估算，平均每家企业因此损失8.57亿美元市值。近年来，受对华出口管制影响的美国企业市值总计因此“蒸发”1300亿美元。

从长期来看，美国企业因为出口管制失去客户，冲击现金流和盈利前景。数据显示，出口管制政策导致相关美国企业收入平均下降8.6%，息税前利润平均下滑25%。

不仅如此，出口管制政策还给美国企业带来融资困难，令其申请银行贷款面临更高利息、更短期限，运营难度成倍增加。

报告发现，在失去中国客户后，很多美国企业没有找到新客户。换句话说，美国对华出口管制在某种程度上切断了美国企业与全球供应链的联系。

2022年10月，美国在半导体制造等领域对华升级出口管制措施。美国智库战略与国际问题研究中心的报告指出，此举将导致美国主要芯片制造商市场份额变少，进而影响其投资研发下一代技术的能力，削弱美国在这一关键领域的竞争力。

美国信息技术与创新基金会主席罗伯特·阿特金森认为，在半导体、航空航天、生物制药、软件等固定成本较高的先进产业领域，全球市场准入对降低研发成本至关重要，而限制对华出口起到了反作用，令美国企业无法通过最大化可用市场来降低成本，可能导致美国今后丧失在先进产业中的结构性优势。

“打着保护美国的旗号伤害美国”

事实上，与出口管制政策类似，美国政府持续推动对中国先进产业加征关税等措施，实际效果与其宣称的完全不符，造成的结果是“打着保护美国的旗号伤害美国”。

14日，美国总统拜登宣布将对自中国进口的电动汽车等产品加征关税。这项关税措施涉及约180亿美元中国产品，包括电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等。美国贸易代表办公室称，美将维持此前依据“301条款”对中国输美商品加征的关税。

不少美国专家认为，此举出于政治目的，扭曲市场，无助美国本土相关产业繁荣，不利于美国应对气候变化的努力，最终将伤害美国消费者。

美国学者约瑟夫·马伊库特表示，新能源产品成本对于绿色转型和应对全球气候变化十分重要，而当下相关产品价格下降主要得益于中国供应链发展。对于美国消费者而言，性价比高的产品更有利于实现绿色转型，因此从长远看，中国产品更有竞争力。

马伊库特说，美国政府把中国绿色产品供应链作为加征关税的“靶子”，把自己变成“孤岛”，这种政策对绿色转型来说并不合适。他担心，长此以往，保护主义将让美国企业和资本不再积极创新研发新技术。

美国全国经济研究所近期发布一篇论文，通过对美国此前针对来自中国等国家的钢铝产品、太阳能板等加征关税效果的实证分析，认定加征关税虽可带来“政治红利”，但无法“实质性增加工作机会”。

贝克·麦坚时律师事务所国际贸易问题专家阿娜希塔·汤姆斯认为，贸易保护主义措施“保护国内工作，甚至创造就业机会”的说法不可信。汤姆斯举例说，美国2009年曾提高对中国轿车和轻型卡车轮胎的进口关税，在随后两年中，美国轮胎制造业就业人数的确增加1200人，但由于轮胎价格上涨、家庭购买力下滑，美国零售业因此损失了3500个就业岗位。

“意想不到的结果”

纽约联储最新研究显示，受美方出口管制影响的中国企业通过寻找新供应商、开展国际并购、加强自身研发等积极应对，抵消这些措施对企业产生的负面影响。

报告发现，受美国对华出口管制的影响，相关产业非美企业对华销售额增幅明显，特别是与美国企业技术水平相当的欧洲、日本企业从中获益。与此同时，报告特别强调，美国对华出口管制产生了“意想不到的结果”，即推动中国企业为了不依赖美国技术而进行新一轮自主创新。

美国战略与国际问题研究中心学者保罗·特廖洛近日在《美国事务》杂志2024年春季刊发表文章指出，美国对华实施大规模出口管制几年来，在中国企业持续努力和中国政府的重视下，中国半导体产业发生了积极变化，产业格局更加复杂、多样，投资类型更加新颖，预计今后几年将出现更多新的技术突破。

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫此前对新华社记者表示，中国为突破美国技术出口管制所作的努力令人印象深刻，尤其是在芯片方面。

“中国拥有强大的制造能力、完善的基础设施、丰富的劳动力资源等优势，有能力应对国际贸易环境的变化。”俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部专家阿纳斯塔西娅·托尔斯图欣娜认为，美国加强出口管制只会促使中国争取更大的技术自主权。

(责编：苏缨翔、崔越)