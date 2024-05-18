国际问题观察员 章思远

2024年5月14日，中美人工智能政府间对话首次会议在瑞士日内瓦举行，双方围绕人工智能科技风险、全球治理、各自关切的其他问题深入、专业、建设性地交换了意见。此次会议是落实中美元首旧金山会晤共识的重要举措，标志着双方人工智能政府间对话机制的正式建立，对推动中美人工智能对话合作具有重要意义。通过首次政府间对话，双方展现了对话沟通的意愿，向世界释放了积极信号。

人工智能作为一项革命性技术，正进入爆炸式发展阶段，将深刻地影响世界的未来。人工智能发展给人类社会带来技术进步的同时，也蕴藏着很多未知风险。人类的安全应始终被放在第一位，这是全世界的共识。如同应对气候变化问题一样，应对人工智能带来的问题离不开中美合作。作为全球人工智能领域发展领先的两个大国，中美加强对话合作关乎两国未来，更关乎全人类福祉。此次会议双方介绍了各自对人工智能技术风险的看法和治理举措，以及推动人工智能赋能经济社会发展采取的措施，针对性和务实性都很强。这表明双方都希望推动人工智能技术在安全、可靠、可控的基础上实现可持续发展。

中国始终坚持以人为本、智能向善的理念，致力于确保人工智能技术有益、安全、公平，始终朝着有利于人类文明进步的方向发展。中国支持加强人工智能全球治理，主张发挥联合国主渠道作用，形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架和标准规范。人工智能应当造福全人类，而不能由个别国家独享。中国推动全球人工智能治理走向多边主义和公平正义，有助于加深各国对人类命运共同体理念的认同。中国始终认为，人工智能的发展不应成为国与国之间竞争的工具，而应成为促进人类共同进步的桥梁。

近段时间以来，美国在人工智能领域大搞“小院高墙”，采取了限制AI芯片出口等一系列措施，还计划限制AI模型出口，企图阻止中国人工智能发展。美国一方面寻求同中国的对话，另一方面却在中国背后捅刀子。中国对美国的惯用伎俩心知肚明，并在此次会议中向美方表明了严正立场。美国应当清楚，搞技术垄断，在人工智能领域设置所谓的护栏，只会削弱全人类应对风险挑战的能力。全人类的利益远远大于中美间的分歧。指望仅靠限制出口就能阻碍中国发展人工智能纯属痴心妄想。中国完全有实力和潜力，在人工智能领域走出一条自己的发展道路。美方应当秉持相互尊重、平等互利的原则，这是起码应有的态度。

此次政府间对话是中美人工智能对话合作迈出的重要一步。希望双方能以此为契机，牢记确保全人类安全的初心和使命，加强对话、管控分歧、拓展合作，妥善应对人工智能技术的风险挑战，共同用好人工智能发展的机遇红利，让人工智能成为中美合作的“新绿洲”，造福中美两国和世界。

(责编：苏缨翔、崔越)