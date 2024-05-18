新华社利雅得5月17日电（记者赵文才 余福卿）第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特阿拉伯赛区决赛日前在苏尔坦亲王大学落下帷幕。来自沙特4所大学的15名中文专业学生参加了决赛。

决赛中，选手们在演讲环节畅谈对中国文化的向往，分享学习中文的收获，表示要做中沙友谊的使者和桥梁。选手们还在舞台上展示了中国传统剪纸、川剧变脸、国画、书法等才艺。

经过激烈角逐，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学中文系的大三学生阿里亚姆·阿卜杜拉·扎赫拉尼获得冠军。

扎赫拉尼告诉记者，越了解中国文化，就越能发现中国的魅力，去中国看一看是她的梦想。“中国文化很美，学习中文给我打开了一扇了解中国文化的窗口。”

中国驻沙特大使常华在颁奖仪式上致辞说，近年来，中文教育在沙特快速发展，目前已有4所沙特大学开设中文专业，越来越多中小学开设中文选修课。苏尔坦亲王大学去年6月设立沙特首个孔子学院，为中沙教育和人文交流合作提供了新的重要平台。

苏尔坦亲王大学校长艾哈迈德·亚马尼感谢中方对学校开展中文教育给予的支持，希望培养更多中文人才，促进沙中友好关系发展。

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