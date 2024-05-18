新华社北京5月17日电 美国耗时两个月、花费据称3亿美元在加沙地带海岸建造的临时码头16日最终完工，将用于从海路运送人道主义援助物资。

只是，援助机构和联合国强调，这座码头的作用只是杯水车薪，根本解决方式应该是陆路运输。

3亿美元与263亿美元

美国军方和美国国际开发署16日宣布，美军在加沙地带沿岸建造的一座临时浮动码头当天完工，数天内将开始用于向加沙地带运送人道主义援助物资。

美国总统约瑟夫·拜登3月初在国情咨文中宣布这座码头的建造计划。五角大楼当时预计，建造这座码头耗时多至60天。美国中央司令部副司令布拉德·库珀16日在记者会上说，建造码头所用材料从美国东海岸起运，经过6000英里（约9600公里）运送至加沙地带附近的地中海水域开始组装，最后的装配在以色列阿什杜德港完成，并于当天在加沙地带沿岸安装到位。大约1000名美军士兵参与码头建造。据美联社报道，建造费用达3.2亿美元。

最新一轮巴以冲突延宕至今，以色列军事行动已造成加沙地带超过3.52万名巴勒斯坦人死亡、逾7.9万人受伤。200多万加沙地带民众中的大多数流离失所；粮食和药品严重短缺，当地陷入人道主义灾难。

作为以色列最主要盟友，美国向以色列持续提供政治和军事支持，在国际社会面临巨大压力。另外，美国国内反战呼声高涨，寻求连任总统的拜登在国内受到越来越大的政治压力。

虽然拜登政府呼吁以色列在军事行动中减少巴方平民伤亡、反对以色列对加沙地带南部城市拉法发动大规模地面进攻，但美方仍向以方提供巨额援助。拜登4月24日批准了国会通过的对外援助拨款法案，其中对以援助高达263.8亿美元，而军事援助超过100亿美元。

杯水车薪

美军建造的浮动码头运送人道援助过程繁琐，且运量远远无法满足加沙地带需要。按照程序，国际人道援助物资首先运至地中海国家塞浦路斯，经过检查后用货轮或军用船运至加沙地带近岸的美军海上平台，然后装上货车，由美军小型船只把货车运至岸边栈桥，货车从栈桥开上岸，在指定区域卸货，然后返回。

库珀表示，码头的初始运量预计为每日90吨物资，随后可达150吨，数天内可完成500吨援助物资的运送。

最新一轮巴以冲突爆发前，平均每天有大约500辆卡车援助物资从加沙地带南部口岸拉法和凯雷姆沙洛姆运进加沙地带。以军5日关闭了凯雷姆沙洛姆口岸，并于7日控制了拉法口岸。

联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克强调，通过美方建造的码头运送人道物资并非是最可行和有效率的方式，“我们必须采用最快速和最正常途径（把人道物资）送到加沙地带民众手中，因而我们现在需要陆路通道”。

“把援助送到整个加沙地带有需要民众的手中，不能也不应该依赖一座与需求最迫切的地方距离遥远的浮动码头。”哈克说。

援助机构也呼吁以色列打开人道主义物资陆路运输通道。慈善组织美国乐施会管理人员斯科特·保罗说，如果以方允许，陆路通道可满足全部人道物资运输需求，美方建造浮动码头“是给本可以不存在的问题寻找解决方案”。

而且，援助物资被运上岸后，联合国和其他援助机构人员运送和分发物资也面临安全风险。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处已有近190名雇员在加沙地带身亡。4月1日，慈善组织“世界中央厨房”7名工作人员在加沙地带死于以军空袭。

美国国际开发署官员索纳莉·科尔德16日在记者会上承认，“（在加沙地带）开展行动的环境很不安全”，人道援助机构与以军正在磋商，以求达到“援助人员感到安全、能安全地行动的程度。而我认为目前还没有达到这一程度”。（惠晓霜）

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