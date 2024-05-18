新华社北京5月17日电 人们一直希望利用太阳能代替化石燃料来冶炼钢铁和制作水泥。瑞士研究人员最新开发出一种热量收集装置，可以用来收集太阳光产生高温，未来有望助力高能耗行业实现碳中和。

玻璃、钢铁、水泥和陶瓷是重要的原材料，从汽车引擎到摩天大楼都离不开它们。然而生产这些材料都需要高温，目前还严重依赖化石燃料来加热。

为了寻找清洁能源替代方案，瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员开发出一种热量收集装置，它由一根半透明的石英棒与一个不透明的陶瓷底板耦合而成。该装置能产生“热阱效应”，即通过吸收太阳光中的红外线产生热量，并保持较高的温度。

在一次实验中，研究人员将一根直径为7.5厘米、长度为30厘米的石英棒嵌在陶瓷底板上，并用相当于太阳光强度135倍的人造光照射这一装置。结果显示，石英棒末端的温度达到了1050摄氏度。

论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院的埃米利亚诺·卡萨蒂表示，新方法显著提高了吸收太阳能的效率，未来该技术不仅可以利用太阳能发电，还可以大规模地帮助高能耗行业脱碳。

相关研究已发表在细胞出版社旗下期刊《设备》上。

(责编：苏缨翔、崔越)