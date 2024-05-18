人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

瑞士研究人员开发出能用太阳光产生高温的装置

2024年05月18日10:01 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月17日电 人们一直希望利用太阳能代替化石燃料来冶炼钢铁和制作水泥。瑞士研究人员最新开发出一种热量收集装置，可以用来收集太阳光产生高温，未来有望助力高能耗行业实现碳中和。

玻璃、钢铁、水泥和陶瓷是重要的原材料，从汽车引擎到摩天大楼都离不开它们。然而生产这些材料都需要高温，目前还严重依赖化石燃料来加热。

为了寻找清洁能源替代方案，瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员开发出一种热量收集装置，它由一根半透明的石英棒与一个不透明的陶瓷底板耦合而成。该装置能产生“热阱效应”，即通过吸收太阳光中的红外线产生热量，并保持较高的温度。

在一次实验中，研究人员将一根直径为7.5厘米、长度为30厘米的石英棒嵌在陶瓷底板上，并用相当于太阳光强度135倍的人造光照射这一装置。结果显示，石英棒末端的温度达到了1050摄氏度。

论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院的埃米利亚诺·卡萨蒂表示，新方法显著提高了吸收太阳能的效率，未来该技术不仅可以利用太阳能发电，还可以大规模地帮助高能耗行业脱碳。

相关研究已发表在细胞出版社旗下期刊《设备》上。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部